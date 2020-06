Sune Sand føler sig på trods af indbrud i sin bil tryg i nabolaget i Birkerød. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Den trygge borger: "Politiet overraskede positivt"

Sune Sand er grundlæggende tryg i sit nabolag i Birkerød. Berigelseskriminalitet kan ændre opfattelsen, men der vil mere være tale om irritation end utryghed

Rudersdal Avis - 13. juni 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

Da Sune Sand en sommermorgen sidste år gik ud for at tage sin bil på arbejde fra sit hjem i Birkerød, stod bildørene lidt på klem. Det viste sig, at rat, gearstang og navigation var stjålet.

"Da jeg ringede til politiet, forventede jeg ikke andet, end at de ville tage en anmeldelse. Men de kom ud og lavede gerningsstedsundersøgelse. Jeg var positivt overrasket," siger han.

Sune Sand er en del af det store flertal i Rudersdal Kommune, der føler sig grundlæggende tryg i sit nabolag. Skulle han svare i Rigspolitiets tryghedsundersøgelse, hvor 1 er grundlæggende tryg i ens nabolag, og 7 er det modsatte, vil han svare 1-2, siger han.

"Jeg føler mig meget tryg. Det er nok, fordi vi er tre huse i en klynge, og der altid er nogen hjemme," siger han og fortsætter:

"Jeg oplever ikke alvorlig kriminalitet. Indbrud i beboelse og i biler er frustrerende, men vold er det værste, og det er ikke noget jeg er bange for," siger han og fortæller, hvad der vil gøre ham utryg:

"Det vil være, hvis man oplevede slagsmål, for eksempel tæt på stationen, når folk kommer tilbage fra byen. Men vi er flyttet hertil fra byen, så der er et andet aktivitetsniveau. Der er meget mere fredeligt," siger han.

Tveægget sværd Sune Sand fortæller også, at han har tillid til, at politiet kan hjælpe ham, hvis han får brug for det.

"Men de mere alvorlige episoder som indbrud er ting, som er sket, når man opdager det, og politiet står jo ikke lige rundt om hjørnet. De er der ikke lige, når man har brug for det," siger han og kalder mere tilstedeværelse for et tveægget sværd.

"Mere synligt politi vil måske øge trygheden og tilliden. Men en massiv tilstedeværelse kan det også have den omvendte effekt, for man tænker, hvorfor det er nødvendigt," siger han.

"Det er jo meget godt, som det er nu. Men det kan ændre sig, hvis jeg bliver udsat for noget alvorligt. For mig er det primært berigelseskriminalitet. at man ikke kan være fredet i sit eget hjem. men det er mere irritation end utryghed," siger han.