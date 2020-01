Glædelig jul! sagde vi til hinanden i december. Og godt nytår. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

December 2019 - Året der gik i Rudersdal

Hårde nyheder blandede sig med julehistorier i december.

Vi sagde også farvel (og på gensyn) til en politisk veteran.

Rudersdal Avis - 10. januar 2020 kl. 09:01 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er vi ved vejs ende. Årets sidste måned er ikke slut endnu, og der kan jo ske en farligt masse spændende i resten af måneden. Men her er alligevel lidt af, hvad der skete i december.

Svindelanklager førte til fund af millioner I starten af december skrev vi om en kompliceret og opsigtsvækkende sag vedrørende den selvejende institution Lions Park Søllerød.

I slutningen af 2018 var der blevet indgivet anklager mod navngivne personer om svindel i millionklassen. Det havde fået kommunen til at undersøge disse svindelanklager, og i den forbindelse havde revisionsfirmaet, kommunen havde sat til det, fundet 11 millioner kroner, som rettelig burde have stået på kommunens konto.

Kommunen fik hård kritik af en kommunalforsker, fordi der skulle en anmeldelse om svindel til, før man fandt frem til de penge. Kommunen meldte hus forbi og mente ikke, at der var sket noget kriminelt i sagen. I hvert fald ikke noget, der var kommunens ansvar – og i mellemtiden kunne Nordsjællands Politi fortælle, at efterforskningen af de svindelanklager, som startede det hele var gået i stå.

Det kan være, at denne sag også optræder i næste års nytårskavalkade.

EM i Skodsborg De fodboldinteresserede spidsede ører, da det kom frem, at selveste UEFA havde udvalgt Kurhotel Skodsborg som potentiel landsholdslejr for et af de tre hold, som skal spille mod Danmark til næste års europamesterskaber i fodbold. Som jo skal spilles lige inde i Parken.

De tre landshold, som Danmark skal møde til sommer er Belgien, Rusland og Finland, og derfor kan det sagens være, at verdensstjerner som belgiske Eden Hazard, Kevin De Bruyne og Thibaut Courtois, den tidligere stjerne i Brøndby og nu målsluger i Premier League Teemu Pukki eller AS Monacos playmaker Golovin kommer til at få base i Skodsborg.

En politisk veteran sagde stop Midt i en valgperiode – efter 34 år i lokalpolitik – overraskede Lokallistens nestor, formand for Byplanudvalget i Rudersdal Kommune, Axel Bredsdorff, de fleste ved at bebude et nærmest øjeblikkeligt stop i lokalpolitik.

Avisen brugte halvanden time i hans behagelige selskab en dag i december og tegnede et portræt af en mand, som har lagt en enorm indsats for sin by og sin kommune.

Og så blev det endelig jul ”Juletræet med sin pynt.” ”Sankta-aaa Lucia”, pebernødder og nisser. Lokaljournalister med bare et par år på bagen, har været omkring de allerfleste rubrikker og klicheer, når man skal skrive avis i december, hvor julen bare fylder det meste. Men i Rudersdal forstår I alligevel at jule, og det var en fornøjelse for avisen at rykke ud til juletræstændinger, se juleudsmykningerne på sin vej rundt i kommunen, og i det hele taget indsnuse julestemningen fra hele Rudersdal.