De frivillige behøver ikke være bekymrede for mangel på lokaler

Coronarestriktioner giver behov for flere og større lokaler til de frivillige, lyder det fra Frivilligcenter Rudersdals formand.

Rudersdal Avis - 27. september 2020 kl. 09:00 Af Mikkel Brøgger Petersen

Coronakrisens medførte restriktioner betyder mindre plads til de frivillige. Og hvis de frivillige ikke har nok plads, kan de ikke udføre deres arbejde. Derfor opfordrer formand for Frivilligecenter Rudersdal, Preben Etwil, Kultur- og Fritidsudvalget til at genoverveje deres lokaleplaner. Det skriver han i et brev til udvalget, som blev drøftet på udvalgsmødet i sidste uge.

"Det frivillige arbejde kræver, at folk kan og må mødes, og at det sker under betryggende rammer. Med coronakrisen er denne mulighed blevet hæmmet betragteligt," skriver han og fortsætter:

"Kommunen har af økonomiske årsager i flere år arbejdet på at reducere kommunens lokalefaciliteter - blandt andet med henvisning til, at der var en overkapacitet af lokaler rundt om i kommunen."

Han henviser til Rudersdal Kommunes mål om at reducere kommunens lokalekapacitet med 10 procent.

Preben Etwil påpeger, at sundhedsmyndighedernes krav til afstand og værneforanstaltninger, skaber behov for flere og større lokaler.

Han skriver i brevet, at det derfor er den helt forkerte vej at gå at nedlægge Sjælsøhallen, fordi der dermed vil komme et yderligere pres fra cirka 500 medlemmer på den nuværende lokalekapacitet.

Har lokaler nok Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), forsikrer dog Frivillighedscenter Rudersdal formand om, at der ikke er grund til bekymring.

"Vi lagde op til de 10 procent, fordi vi har rigtig mange lokaler. Og vi har stadigvæk nok, for vi skal selvfølgelig kun spare dér, hvor det giver mening. Vi skal overholde coronarestriktionerne, og det kan vi også gøre samtidig med at vi finder lokaler til folk," siger hun til Rudersdal Avis.

Formanden mener ikke, at det er nødvendigt at åbne debatten om Sjælsøhallen igen.

"Vi har besluttet, at hallen skal nedlægges, så det står ved magt. Den er desuden i så dårlig stand, at den vil koste for mange penge til at sætte i stand," siger hun.