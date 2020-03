Se billedserie Sarah Overgaard og Sofie Østergaard har arbejdet hårdt for at finde en måde at blive ved at undervise på. Privatfoto

Dansestudio lukker men dans fortsætter

Dansestudiet Beatjumps instruktører fortsætter med at undervise. Det foregår bare over internettet og ikke i dansestudiet i Holte

Rudersdal Avis - 17. marts 2020 kl. 09:09 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu, hvor alle skal holde afstand til hinanden for at undgå smittesprede, bliver stort set alle arrangementer og aktiviteter, hvor mennesker mødes aflyst.

Det indså Sofie Østergaard og Sarah Overgaard fra dansestudiet Beatjump i Holte straks efter statsministerens skæbnesvangre pressemøde onsdag aften.

"Vi har selvfølgelig lukket for al fysisk aktivitet ude på dansestudiet. Men da vi så pressemødet besluttede vi os for, at det simpelthen bare måtte være muligt på en eller anden måde at blive ved at undervise i den digitale verden, vi lever i," siger Sarah Overgaard fra Beatjump.

Beatjump-teamet satte sig simpelthen sammen og arbejdede hele natten til torsdag for at finde en løsning, så Beatjumps mange medlemmer kunne få lov at fortsætte undervisningen - og dansestudiets instruktører kunne fortsætte med at arbejde.

Dans i stuerne Og det lykkedes. Der er fortsat dans og motion for studiets elever. Det foregår bare hjemme i stuerne:

"Vi har fundet et online program, som fungerer lidt ligesom ligesom skype. Så vil instruktøren 'hoste' opkaldet og dem, der så har lyst kan logge på. Og så vil man simpelthen vise en masse trin, og eleverne kan chatte og stille spørgsmål," siger Sarah Overgaard.

Beatjump har nu lavet et nyt skema for de forskellige hold, som i øvrigt er blevet åbnet, så medlemmerne kan benytte lejligheden til at prøve andre hold og instruktører.

Danseundervisningen er for Beatjumps medlemmer - men hvis man skulle have lyst at være med, så er det nu blevet muligt for alle interesserede at være med, man kan tilmelde sig på Beatjumps hjemmeside.

www.beatjump.dk