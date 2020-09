Da Hestkøbgård blev "byens bedste børnehave"

Planen var nu at flytte en del af kommunens kulturelle foreninger herud, men det går lidt trægt. Da så "bomben springer" d. 22/3 1986 i Birkerød Avis: "Asbest i 17 af kommunens ejendomme," sker der noget. En gruppe forældre i Kejlstruplund Børnehave låser sig i weekenden ind i hovedbygningen og flytter frem til mandag morgen hele institutionen ind i Hestkøbgård. Borgmesteren (Bent Pedersen) bliver kontaktet, da processen er ustoppelig, men han siger god for denne selvtægt. Mandag morgen slår institutionen dørene op for de mest fantastiske indendørs lokaler, en pragtfuld have, glade børn, pædagoger og forældre, og i 9 måneder frem til jul er der småbørnsgruppe på 1. sal og børnehave i stueplan og for at ingen skal blive væk, laves et lavt hegn mod parken, som dog næppe var nogen udfordring for de større børn. Andre daginstitutioner fandt plads i fælleshuse til de mange bofællesskaber, i tomme bygninger i Ebberød, eller i naturen.