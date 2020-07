Mikael Bellers Madsen håber, at coronakrisen har lært os, at man godt kan leve mere bæredygtigt. Der er nemlig brug for, at vi redefinerer det gode liv på grund af den truende klimakrise. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Coronakrisen viser os en anden måde at leve på

"Klimatossen" Mikael Bellers Madsen håber, at coronakrisen har klædt danskerne bedre på i forhold til den truende klima­krise, fordi vi nu har prøvet at leve med mindre forbrug og med nogle andre og mere nære værdier

Rudersdal Avis - 18. juli 2020
Af Mikkel Svinth Rødgaard

En historisk pandemi raser fortsat verden over, og coronakrisen fylder stadig enormt meget i vores bevidsthed og vores samfund. Ikke mindst på grund af den konstante strøm af ildevarslende nyheder fra verden udefra.

Men... Efterhånden som danskerne fylder tagboksen og triller på ferie fra det arbejde, som de for længst er vendt tilbage til, og restauranterne igen skænker aperol spritz og serverer asparges til kunderne, begynder vi at nærme os en tilnærmet normal.

Der er stadig en del, vi ikke må og kan, men alligevel føles det i stadig højere grad, som om flere generationers største krise er ved at være drevet over. En krise, som har og har haft store konsekvenser for mange, men også har fået mange til at sætte tempoet ned og måske opdaget nogle andre værdier og aspekter af tilværelsen.

Og hvad har vi så lært? Har vi lært noget? Hvad kan vi lære?

De spørgsmål har vi stillet Mikael Bellers Madsen fra Birkerød, som er forfatter til bogen "Klimatosserne," hvor han redegør for en anden krise, en potentielt meget større krise, som truer os og verden.

I hans bog, som vi skrev om sidste efterår, taler han blandt andet om det personlige ansvar, vi har, for at være med til at imødegå klimaudfordringerne. Og mange af de valg, som han argumenterer for, at vi burde træffe i forhold til at bidrage til at minimere klimaudfordringerne, som færre udlandsrejser, mindre biltransport og et lavere forbrug, kom helt af sig selv, da samfundet blev lukket ned i marts.

"Coronakrisen har på en måde tvunget os til at leve livet på anden måde og i et andet tempo. Coronaen gav os en pause. Vi havde færre valg og færre muligheder, og derfor netop mulighed for at se, tænke og gøre noget andet. Lad os håbe, at noget af det hænger fast," siger Mikael Bellers Madsen og fortsætter:

"Gad vide om coronakrisen har givet anledning til, at vi er begyndt at reflektere lidt mere over vores liv? Kan vi arbejde mere hjemme, har vi nydt det? Har vi nydt at være lidt mere i Danmark og være sammen med familien. Giver det anledning til nye måder at gøre tingene på?

Et uheldigt favntag Lige da coronakrisen brød ud i lys lue og store dele af Europa blev lukket ned, og man pludselig kunne se billeder af glasklare kanaler i Venedig og der kom beretninger om dramatisk bedre luftkvalitet i byerne, tænkte Mikael Bellers Madsen, som til daglig arbejder som projektleder i den grønne tænketank Concito, at det ikke nødvendigvis var en god ting.

"Jeg tænkte faktisk: "Åh nej." Er det sådan, at vi er i et eller andet uhyggeligt eksistentielt favntag med naturen? Er det virkelig den knibe, vi sidder i: At naturen får det bedre, hvis mennesker får det dårligere? Det ville virkelig være et uheldigt favntag, sådan af mere dødelig karakter. At vi er en møgart, som kun kan overleve på naturens bekostning eller omvendt," siger han.

"Men så begyndte jeg efterhånden at tænke på, at der måske også er nogle positive ting forbundet med det her. På et overordnet strukturelt plan, har vi set nogle politikere, som var i stand til at tage nogle drastiske beslutninger. Vi har hidtil været låst fast i en forestilling om, at man ikke kan bruge penge uden at spare samtidig. Man kan ikke investere i klimaet uden at skulle skære i velfærden for eksempel. På den måde har det været et nulsumsspil. Men pludselig har coronakrisen vist os, at økonomien afhænger af spilleregler, vi selv har lavet, og at de regler kan laves om. Pludselig kan vi bruge 250 milliarder på at holde hånden under vores erhvervsliv, og pludselig træder vores politikere i karakter. Det er tankevækkende, og det giver måske grund til optimisme, at vores politikere også kan tage store beslutninger, når klimakrisen virkelig trænger sig på. Det er sådan på det overordnede strukturelle plan. Når det så kommer til os mennesker, så håber jeg og bilder mig ind, at vi måske også har lært noget," siger han.

Global og lokal krise Den globale krise ramte også her i Rudersdal, og det har måske skabt en større bevidsthed om, hvordan globale problemer også rammer lokalt.

"Måske får vi øje på det her i kølvandet på coronakrisen. Verden hænger sammen, og når der er problemer ude i den store verden, kommer det altså også til at ramme os. Klimaflygtninge bliver altså ikke hjemme, hvis de pludselig ikke kan bo, hvor de bor nu. Så begynder de at vandre," siger Mikael Bellers og fortsætter:

"Vi har jo også masser af virksomheder her i Rudersdal, som eksporterer til den anden side af verden. Hvis de pludselig ikke kan eksportere deres varer, så kan vi jo forudse, hvordan det rammer os økonomisk. Det her har måske vist os, hvor gensidigt forbundne vi er," siger han.

Folk er blevet mere opmærksomme på de fælles spilleregler i forbindelse med coronakrisen, og man er nok også blevet mere opmærksomme på, at vores handlinger har konsekvenser i en bredere forstand.

"Coronakrisen har måske understreget, at ens handlinger påvirker andre mennesker. Du må gøre, som du vil, bare du ikke skader andre. Men nu skader dine handlinger altså andre. Under coronakrisen skadede en mand, uden at vide det, andre ved at tage på ferie til Norditalien. Nu påvirker vores handlinger andre mennesker, og det gør vores klimahandlinger jo også. Vi ser det bare ikke endnu, fordi det sker så langsomt. Men lige pludselig begynder det at gå hurtigt," siger Mikael Bellers Madsen.

Skyld og skam Den opmærksomhed på ens og andres handlinger blev tydelig under coronakrisen, mener Mikael Bellers Madsen.

"Man har jo oplevet et aspekt af skyld og skam under coronakrisen, og det kan man jo godt blive lidt ked af, men det er måske svært at undgå. Her under coronakrisen har man været lidt efter folk, som har forsamlet sig for mange mennesker, eller på andre måder har brudt reglerne," siger Mikael Bellers Madsen og fortsætter:

"De fælles spilleregler kommer til at blive mere og mere tydelige. For vi har de der berømte 10-15 år, og så står vi altså i en coronakrise gange ti, og så vil vi nok opleve, at folk begynder at stille spørgsmål som: Hvorfor spiser du oksekød,""hvorfor sætter du dig op i en flymaskine" og "hvorfor køber du så meget tøj?" Skyld og skam kan være godt, hvis det betyder, at vi tager et større personligt ansvar, men vi må også lære at tale om vores handlinger på en måde, hvor vi lærer af og støtter hinanden, ellers bliver det rædselsfuldt at leve," siger han.

Trivsel og bæredygtighed Det er måske den vigtigste lektie af denne voldsomme fælles oplevelse, mener han. Der er akut brug for, at vi gentænker den måde, vi lever på, men det skal kunne lade sig gøre på en måde, så det gode liv bare er noget andet.

"Noget af det, vi skal have fundet ud af er, hvordan vi skaber trivsel og bæredygtighed på samme tid. Det vil ikke være nogen kunst, hvis vi skaber bæredygtighed alene - her kan vi jo blot sætte os i et sort hul. Men det vil ikke være motiverende for nogen," siger Mikael Bellers Madsen.

"Den viden vi har fra eksempelvis psykologien, om hvad der skaber trivsel og meningsfuldhed bruges alt for lidt i omstillingsdebatten. For eksempel ved vi, at noget af det, der skaber mest trivsel hos folk, er af immateriel karakter; familie, venner, uddannelse, kultur og fritid. Men vi er til hverdag i et vist omfang, og på den måde vores samfund er indrettet, fanget i en hedonistisk trædemølle, fordi vi har lært fra barnsben, at vi skal forbruge hele tiden; købe meget tøj, udskifte bilen ofte og tage på mange flyrejser. Vi kan bare se, at lykken falder eller stagnerer i vores del af verden," siger han og fortsætter:

"Det skal ikke forstås sådan, at de er lykkelige i den tredje verden, at fattigdom er dejligt, men ikke desto mindre må vi bare konstatere, ud fra undersøgelser, at vores egen lykke ikke stiger med stadigt flere ting - det, der stiger, er stress og angst. Så vi skal på en eller anden måde have lært at leve mere meningsfulde liv med trivsel, der samtidigt er mere bæredygtige og mindre materielle."

Og det er måske netop det, vi kortvarigt gjorde - under meget alvorlige omstændigheder - under coronakrisen. Måske har vi fået en generalprøve på et andet og mere bæredygtigt godt liv. Det håber Mikael Bellers Madsen i hvert fald er tilfældet.

"Jeg føler selvsagt ikke glæde ved, at folk mister deres arbejde, men coronakrisen har alligevel vist, at vi godt kan lægge centrale dele af vores liv om, på en måde hvor vi handler og forbruger helt anderledes og mere bæredygtigt."