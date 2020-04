Corona: Rotarianerne køber lokale gavekort

"I Rotary har vi som hovedregel et internationalt udsyn, men i denne Coronatid vælger vi at se på det nære. Vi har opfattelsen af, at lokalsamfundet på sundhedsområdet er godt dækket ind, mens erhvervslivet er nødlidende. Vi har derfor i Holte Rotary besluttet at støtte lokalt, og det vil vi gøre på den lidt lavpraktiske måde, at de næsten 50 medlemmer i klubben ser på muligheden af at købe gavekort hos lokale restauranter, butikker m.v.," siger præsidenten i Holte Rotary, Per Ankaer.

"Vi mener i Holte Rotary, at det er vigtigt at sende et signal om at støtte lokalt og om at stå bag myndighedernes opfordring til ikke at mødes. Ved at købe gavekort tilgodeser vi begge udfordringer," siger den lokale Rotary-præsident, Per Ankaer.