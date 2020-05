Christoffer Buster Reinhardt glæder sig over, at det er lykkedes at sikre fortsat busbetjeningen mellem Skodsborg og Nærum. Foto: MIkkel Svinth Rødgaard

Bussen kører fra Skodsborg og Nærum

Busbetjeningen mellem Skodsborg og Nærum bliver ikke, som ellers ventet, nedlagt. Region Hovedstaden sparer på den kollektive trafik, men buslinje 40E kører videre og buslinje 400S bliver forlænget, så bussen går lige så ofte på strækningen

Rudersdal Avis - 15. maj 2020

Som vi skrev i sidste uge har busbetjeningen mellem Skodsborg og Nærum været i overhængende fare. Region Hovedstaden skal nemlig spare på den kollektive transport på grund af faldende passagertal og faldende billetindtægter, og et af de steder, som Movia havde udpeget som et oplagt sted at spare var på buslinje 40E på strækningen fra Skodsborg til Nærum.

Umiddelbart efter sidste uges avis gik i trykken besluttede et flertal i Region Hovedstadens Trafikudvalg imidlertid at finde pengene andetsteds.

Det glæder det lokale medlem af Regionsrådet og Trafikudvalget - foruden Rudersdal Kommunalbestyrelse - Christoffer Buster Reinhardt (K) sig gevaldigt over:

"I alle de scenarier, som lå fremme skulle buslinje 40E lukkes mellem Skodsborg og DTU, og det var et langt udvalgsmøde efter nogle meget lange forhandlinger. Jeg har hele tiden gjort det meget klart og tydeligt, at for det Konservative Folkeparti og for mig, var det enormt vigtigt, at vi bevarer 40E hele vejen til Skodsborg," siger Christoffer Buster Reinhardt (K) og fortsætter:

"Det er der flere årsager til. For det første er det med til at binde kystbanen sammen med motorvejsbusserne i Nærum og med lokalbanen i Nærum, og så er det også helt enormt vigtigt, fordi der er rigtig mange studerende på DTU, som bor i Nærum. Derfor ville det være helt forfærdeligt, hvis man ikke kunne komme frem og tilbage ordentligt og sikre en ordentlig busbetjening. Samtidig er det den eneste bus, som kører i hverdagene hernede fra Skodsborg Station. Man ville afskære hele Skodsborg fra resten af kommunen," siger han.

Bus 40E/400S Det har et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, SF og Konservative så valgt ikke at gøre. Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod.

Det hedder ligefrem i indstillingen, at:

"Trafikudvalget anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet at godkende trafikudvalgets forslag til en samlet varig besparelse på 15 millioner kroner under forudsætning af, at administrationen finder en løsningsmodel, der sikrer omfanget af betjening af strækningen Skodsborg Station-DTU/DTU-Skodsborg Station i samme omfang som i dag. Dette kan ske ved 40E og/eller 400S."

Faktisk besluttede udvalget, at der i alt skal være færre afgange på buslinjerne 40E og 400S; det kommer bare ikke til at påvirke strækningen fra Skodsborg til Nærum.

Det kan dog være, at 40E på nogle afgange bliver erstattet af 400S, som så på nogle afgange kører videre fra Lyngby til Skodsborg Station.

"Jeg er sådan set ligeglad med, hvad bussen til Skodsborg hedder, bare den er der. En løsning kan for mig sagtens være, at bussen på nogle tider af dagen hedder 40E og på andre tidspunkter 400S, hvis man forlænger 400S på nogle afgange, sådan at vi ikke skal have dobbelttransport på hele strækningen. Det fandt vi nogle penge på, samtidig med, at vi har lagt besparelser andre steder i Regionen, så det ikke kun er Nordsjælland, som skal betale," siger Christoffer Buster Reinhardt.

Han og hans udvalgskolleger har undervejs modtaget en række henvendelser fra borgere i området, som benytter buslinje 40E.

Fortrinsvis fra studerende på Paul Bergsøe-kollegiet i Nærum, som tager bus 40E til DTU, men også beboere i Skodsborgparken har taget fat i deres lokale mand i Regionen.

Til gengæld er det, ifølge Movias passageranalyser, ikke ret mange, som tager bussen mellem Skodsborg og Nærum.

Du siger, at de henvendelser har gjort stort indtryk, og at buslinjen betyder meget for dem, men de er jo tilsyneladende ikke så mange?

"Det ved jeg ikke, om man kan sige. Der er 70.000, som kører på strækningen hvert år. Det er de studerendes vej til studiet, og beboerne i Skodsborgparkens vej til indkøbsmulighederne i Nærum. Og det er vigtigt at bevare transportmulighederne, så Skodsborg ikke bliver et glemt hjørne af Rudersdal," siger Christoffer Buster Reinhardt.