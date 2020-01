Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterens nytårshilsen: Et år med markante udfordringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesteren ser tilbage på et begivenhedsrigt 2019 og frem mod 2020 i Rudersdal

Rudersdal Avis - 02. januar 2020 kl. 13:54 Af Jens Ive (V), borgmester i Rudersdal

Nytår Når jeg sidder her på en af årets sidste dage og ser tilbage på 2019, ser jeg tilbage på et år, hvor vi i Rudersdal Kommune har nået meget af det, som kommunalbestyrelsen satte sig for. Jeg ser også tilbage på et år, som rummede flere udfordringer, end jeg havde forestillet mig ved årets start.

Vi valgte allerede i efteråret 2018 at nedsætte et særligt udvalg, som skulle arbejde med ny skolestruktur. Formålet har fra starten været dobbelt, nemlig både at medvirke til at indfri de meget ambitiøse mål i vores børne- og ungepolitik og samtidig at sikre en robust økonomi på alle kommunens skoler.

Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke har været nemt at nå frem til en politisk aftale, og at mange forældre har været uenige i de valg, vi som politikere har truffet og selvfølgelig tager ansvaret for. Netop denne uenighed har betydet, at Lokallisten og Det Konservative Folkeparti har valgt at stå uden for budgetaftalen og uden for aftalen om ny skolestruktur. Liberal Alliance og Enhedslisten står også udenfor, og samlet betyder det, at skolestruktur og kommunens budget blev besluttet med 14 ud af 23 mandater. Det vil helt sikkert komme til at præge det politiske arbejde i resten af denne valgperiode.

Vi skal skabe trygge rammer – og udvikling I forhold til ny skolestruktur, hvor vi administrativt lægger otte skoler sammen til fire, forestår et stort og meget vigtigt arbejde frem mod skolestart næste år. Den allervigtigste opgave er at sikre, at vores skolebørn får en tryg hverdag, hvor de oplever, at deres skole giver dem alle muligheder for, at hver enkelt elev bliver dygtiggjort og bliver udfordret i et omfang, som svarer til den enkeltes muligheder. Det er en stor og vigtige opgave for os alle: politikere, forvaltning, skolebestyrelser, skoleledelser, medarbejdere på skolerne og forældrene.

Foran os står den næste vigtige brik i den ny skolestruktur: nytænkning af vores udskolinger. Rudersdals børn og unge er nogle af Danmarks dygtigste, og de fortjener at blive udfordret og dermed udviklet i endnu højere grad, end de gør i dag. De fortjener, at vi er endnu mere ambitiøse på deres vegne. Større og stærkere unge miljøer i de sidste år i folkeskolen, det er, hvad vores unge gerne vil. Og også gerne med ny investeringer i fx science centre. Det og meget mere skal drøftes og besluttes i det nye år. Det bliver spændende, og det er vigtigt, at vi ruster vores unge bedst muligt til en ukendt fremtid.

Skattestigning styrker kommunens økonomi Vi har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet i oktober set os nødsaget til at hæve skatten med 0,3 procentpoint til 22,8 procent. Det er fortsat en af landets laveste indkomst-skatteprocenter. Skattestigningen har været nødvendig blandt andet for at betale for en stadig større mellemkommunal udligning og uforklarlige statslige opkrævninger til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Med skattestigningen håber vi, at vi kan fastholde kommunens robuste økonomi, så Rudersdal kan undgå velfærdsforringelser. I det kommende år forventes der også at komme en ny aftale om udligningen mellem kommunerne. En aftale som også vil kunne påvirke kommunens samlede økonomi.

Friplejehjem i Holte på vej For få dage siden havde jeg fornøjelsen af at tage det første spadestik til et nyt friplejehjem i Holte på den såkaldte Skovlygrund. Det er arkitektonisk et fantastisk spændende og anderledes tænkt projekt, hvor der med tiden kommer 72 plejeboliger i en rækkehus-lignende bebyggelse. Jeg glæder mig, til at friplejehjemmet om godt 18 måneders tid kan byde velkommen til dets nye beboere.

Tak til nære samarbejdspartnere 2019 var også året, hvor jeg sagde farvel til to tætte samarbejdspartnere. Kommunaldirektør Bjarne Pedersen valgte ved udgangen af november at gå på pension efter mere end 22 år i Søllerød og Rudersdal Kommuner. Ligeledes valgte formanden for Byplanudvalget og medlem af Lokallisten, Axel Bredsdorff, at sætte et punktum for sin aktive politiske karriere i mere end 34 år i Birkerød og Rudersdal Kommuner. Jeg vil gerne takke dem begge for en helt enestående indsats for borgerne i Rudersdal.

Styrket indsats på flere nye områder I det kommende år vil vi – foruden de projekter jeg allerede har nævnt – blandt andet sætte fokus på en styrket miljø- og klimaindsats. Klimaforandringerne betyder, at vi får mere regn og generelt mere ekstremt vejr. Vi kommer derfor til at investere i sikring af vandmiljøerne, beskyttelse af grundvandet og håndtering af de stigende regnmængder. Ligeledes vil vi arbejde med FN’s Verdensmål og vil i den forbindelse afsøge nye veje for dialogen og en endnu højere grad af inddragelse af Rudersdals borgere, virksomheder og øvrige interessenter i det fremadrettede arbejde.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle for indsatserne i året, der ligger bag os, og ønske alle borgere og virksomheder i Rudersdal Kommune et godt og lykkebringende nytår.