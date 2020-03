Borgerservice skærer igen ned på åbningstiderne

Borgerservice på rådhuset i Holte er næsten tomt for besøgende i disse dage, hvor der kun er åbent for akutte henvendelser og kun efter forudgående aftale. Derfor vil Borgerservice fra mandag 23. marts begrænse åbningstiderne til tirsdag og torsdag klokken 10-12

Borgerservice holder hele tiden øje med, hvilket behov der er for hjælp, så kommunen kan bruge ressourcerne på bedste måde. Det har vist sig i den forgangne uge, at der kun har været meget få besøg efter aftale i Borgerservice – resten klares over telefonen. Derfor begrænser Borgerservice nu åbningstiderne, så der er åbent tirsdag og torsdag klokken 10-12 – stadig kun for akutte henvendelser og kun efter forudgående aftale pr. telefon.