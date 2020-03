Book din egen børnebibliotekar

"Det er langt lettere at blive god til at læse - hvis man faktisk har lyst til at læse. Og hvad giver læselyst? Det gør bl.a. emner, man er interesseret i. Historier, der fanger en. At læse bøger og andre tekster, der er på niveau med ens nuværende læsefærdigheder, dvs. hverken for let eller for svært. Derfor er det faktisk ikke så enkelt, som det måske lyder, at motivere børn til at læse i fritiden - på trods af, at det er opfordringen og forventningen fra langt de fleste skoler til børnefamilierne,"siger Maria Nielsen Westbrook.