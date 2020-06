Boghandlen i Birkerød - nu også med legetøj

Boghandlen i Birkerød fortsætter under nyt navn og i en ny kæde. Og samtidig kommer lokalerne til at rumme en legetøjsbutik

Da boghandlerkæden Arnold Busck bukkede under for coronapresset i slutningen af april, var det også slut med Arnold Busck-butikken i Birkerød. Det begræd mange lokale bogelskere, men birkerødderne vil fortsat kunne købe bøger i Hovedgaden; nu bare under navnet Bog & Idé.

"Kunderne kan glæde sig over, at det bliver det samme personale, de møder i butikken. Men der er den forskel, at Bog & Idé har en anden ejerstruktur end Arnold Busck. Det vil sige, at personalet har friere rammer, når de skal bestemme butikkens indretning," siger han.