Anja fra The Valley og Michael fra The Kitchen deler butik i et par dage.

Børnetøjsbutik fra Holte Midtpunkt popper up på Trørød Torv

Holte Midtpunkt er lukket, og derfor er The Valley for et par dage flyttet til Trørød Torv

Rudersdal Avis - 16. april 2020 kl. 08:52 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Corona har lukket Holte Midtpunkt og derved også The Valley, som sælger tøj til børn og unge.

Men hvis de små stadig har brug for nye klæder, så har man nu torsdag, fredag og lørdag chancen for at forsyne sig.

Indehaver Anja har nemlig tænkt ud af boksen og har fået lov at låne et caféområde hos The Kitchen på Trørød Torv i et par dage.

Så her har hun lavet en pop up-forretning med gode tilbud og et stort udvalg til både piger og drenge - store som små.

Hvis man så er blevet sulten af at shoppe (med god afstand til hinanden og helst med maks. to kunder af gangen), har The Kitchen samtidig et bredt udvalg af take away.