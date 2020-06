Børn og bæredygtighed på torvet

Det bliver alletiders Torvedag lørdag 13. juni. Ikke nok med, at der er hygge og god stemning som vanligt, men denne lørdag inviterer Birkerød Torvedage i samarbejde med Rudersdals Kommunes Kultur og Teknik og Miljø til en dag med "Bæredygtighed i Børnehøjde."

Mellem klokken 11-14 på torvedagen kan interesserede børn for eksempel lave Hurlumhejhuse af brugte mælkekartoner, deltage med familien i affaldsquizzen "Luk Låget op", og blive klogere på, hvordan vi alle, børn som voksne, kan være med til at gøre en forskel, når vi genbruger og genanvender vores affald.

I Hurhumhejværkstedet får kasserede mælkekartoner nyt liv. Medbring derfor gerne tomme mælkekartoner og servietter fra køkkenskuffen - så du er klar til at skabe dit helt eget Hurlumhejhus - til fuglene ude eller til pynt inde i stuen.

Birkerød Torvedage har fået plads til at udstille de mange Hurlumhejhuse i vinduet hos Kræftens Bekæmpelse, hvor husene vil blive stående i en uge til glæde for alle kunder eller forbipasserende

Hurlumhejværkstedet foregår på Torvepladsen ad tre omgange klokken 11-11.40 - klokken 12-12.40 og klokken 13-13.40 og der er plads til otte børn ad gangen omkring de to opsatte borde.

Imens børnene hygger sig med at lave husene, har forældrene så god tid til at shoppe fra de mange stader på Torvet eller få noget at spise fra vores pavillon.