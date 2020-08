Formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen (V)

Send til din ven. X Artiklen: "Bliv plejefamilier og gør en kæmpe forskel" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Bliv plejefamilier og gør en kæmpe forskel"

I Rudersdal Kommune mangler man som i resten af landet både døgnplejefamilier og aflastnings- familier

Rudersdal Avis - 22. august 2020 kl. 09:00 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Rudersdal Kommune mangler man både aflastnings- og plejefamilier. En situation, der ikke er unik for Rudersdal, men afspejler en landsdækkende problemstilling.

"Vi har dog glæden af allerede at have mange dedikerede familier, der enten på fuldtid som plejefamilier eller et par gange om måneden som aflastningsfamilier er med til at gøre en kæmpe forskel for udsatte børn og unge," siger formand for børneudvalget i Rudersdal Kommune Daniel E. Hansen (V).

Plejefamilier En døgnplejefamilie er kort fortalt en familie, som har overskud og hjerterum til at åbne sit hjem for et barn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos sine egne forældre. Børn har brug for at vokse op i trygge og stabile rammer med adgang til omsorgsfulde voksne, som de kan knytte sig til. Og det er blandt andet det, en døgnplejefamilie skal kunne tilbyde.

De børn, der bliver anbragt i døgnfamiliepleje har ofte oplevet svigt og levet under belastende forhold. De har derfor ofte brug for omsorg, stabilitet og støtte i langt højere grad end andre børn.

En aflastningsfamilie er en familie med lyst og overskud til at passe et eller flere børn hver anden eller tredje weekend - plus måske en hverdag i ugen og i ferier.

Det kan være børn med psykosociale vanskeligheder eller børn med handicap.

Det kræver menneskeligt overskud og tålmodighed at være plejefamilie.

Derfor lægger Rudersdal Kommune vægt på, at det er en beslutning, som hele familien bør være enige om. Et barn, der har brug for at komme væk fra sin familie, har ofte svære ting med i bagagen. Plejefamilien skal derfor kunne give barnet ekstra tryghed, omsorg og stabilitet samt rumme barnet, når det har det sværest.

En positiv retning i livet "Vi arbejder hele tiden med at sprede budskabet, så vi kan få flere familier til at melde sig og dermed give udsatte børn og unge en positiv retning i livet i en familie, der har overskud til at give støtte og omsorg. Som aflastningsfamilie er det fx et spørgsmål om et par gange om måneden at give barnet et fristed fra hverdagen, hvor de får andre oplevelser og er en del af et nyt fællesskab i en familie, siger Daniel E. Hansen.

Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være plejefamilie på rudersdal.dk/blivplejefamilie.