Bliv klogere på Holte

14. juni kl. 14-16 kan du deltage i en byvandring og høre om udviklingen af Holte by

Nu har du mulighed for at lære Holte endnu bedre at kende og blive meget klogere på byens udvikling, når Rudersdal Museum den 14. juni kl. 14-16 inviterer til en byvandring med start fra Aktivitetscentret Rønnebærhus, Rønnebærvej 15.