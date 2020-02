Bliv eliteidrætselev på Birkerød Gymnasium

På Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole tilbyder man fra skoleåret 2020 en Eliteidrætsordning målrettet de elever, som sætter barren højt og dyrker eliteidræt på et seriøst niveau. Eliteidrætsordningen har fokus på, at eliteidrætseleverne kan udvikle sig og præstere sportsligt samtidig med, at de kan præstere på skolebænken og tage en gymnasial uddannelse.