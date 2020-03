Birkerøds kickboxere tog medaljer til Danish Open

Kickboxing Kickboxing Academy i Birkerød var for nylig i Nordjylland for at kæmpe ved Danish Open. Og de dygtige kickboxere fra Birkerød høstede en stribe medaljer i Solsidehallen i Nørresundby.

Morgan Hetmar vandt guld i let kontakt og sølv i lowkick. Aston Hetmar tog guld i lowkick og sølv i let kontakt. Zubair Abubakarov vandt guld i let kontakt, Lom-Ali Abubakarov kæmpede sig til guld i let kontakt. Sophus Rosenbek Fink fik sølv i let kontakt, og Chloé Hillman tog sølv i let kontakt, Mazlum Gulen vandt guld i let kontakt.