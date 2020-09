Formand for Birkerød Torvedage, Rikke Andersen, glæder sig trods alt over, den sæson man nåede. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Birkerød Torvedage aflyser resten af sæsonen

Et stigende smittetryk og nye coronarestriktioner har tvunget foreningen bag Birkerød Torvedage til at aflyse sæsonens to sidste arrangementer

Rudersdal Avis - 24. september 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

"Det har måske ikke været mit livs sværeste beslutning, men det har været deroppe af. Efter lange og svære overvejelser har jeg og vi taget beslutningen, at vi ikke kan gøre sæsonen færdig," siger Rikke Andersen, der er formand for Birkerød Torvedage.

Det øgede smittetryk og nye restriktioner, som betyder, at forsamlingsforbuddet sænkes til 50 personer har nemlig i praksis gjort, at det ikke giver mening at afholde de to sidste udgaver af årets torvedage.

"Med stadeholderne, et band og os fra Birkerød Torvedage er vi, bare os, cirka 30. Hvis vi skulle holde gennemføre de to sidste lørdage, ville vi hele tiden skulle tælle forsamlingen og tegne streger på torvet, og vi kunne også risikere bøder, hvis vi pludselig var flere end 50. Det kan vi ikke tage ansvar for, så nu har vi taget den svære, men rigtige, beslutning, at sæsonen er slut før tid," siger Rikke Andersen.

En kort men god sæson Coronaen gjorde samtidig, at årets række af torvedage begyndte en måned senere end planlagt, men selvom det har været en ganske kort sæson, kan formanden alligevel glæde sig, når hun ser tilbage på en stribe vellykkede lørdage i Hovedgaden.

"Det har været en stor succes, og vi er fantastisk glade for, at det har kunnet lade sig gøre. Vi har dels modtaget en kæmpe opbakning fra lokalområdet, butikker, stadeholdere og så videre, og så har vi også godt kunne mærke på fremmødet, at der kun har været to åbne markeder på hele Sjælland i år, hos os og i Køge," siger hun.

Samtidig er Rikke Andersen stolt af den indsats, der er blevet lagt for at afholde torvedagene med stor fokus på at skabe en tryg oplevelse med sprit, afstand og klar skiltning.

Men med de nye restriktioner og det stigende smittetryk, som i høj grad også har ramt Rudersdal kan det ikke længere lade sig gøre at afholde arrangementet tilstrækkeligt coronasikkert.

Ser frem mod jul Det blev altså tidligt efterår i Birkerød, men nu ser Rikke Andersen og Birkerød Torvedage, som sammen med Handelsstandsforeningen og Ejerforeningen Birkerød Bymidte udgør det relativt nystartede Birkerød Byforum, fremad.

"Det er endnu for tidligt at sige, hvordan og hvad vi må, men vi vil gerne love, at vi vil sørge for en helt ny og anderledes jul i Birkerød. Det arbejder vi på," siger hun.