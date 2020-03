Birkerød Privatskole fylder 100 år

Se billedserie I skolegården falder skoleleder Per Mortensen hurtigt i snak med med nogel af eleverne.

Skolen, der blev startet af driftige forældre, er ekstremt populær. Men nu skal den ikke være større

Lige i hjertet af Birkerød lidt gemt bag politiparken ligger Birkerød Privatskole. Og det har den gjort i 100 år.

Det er en skole, der har knopskudt over årene.

Det vidner det noget brogede arkitektonisk udtryk om, når man træder ind i skolegården.

De mange stilarter er samtidig et vidnesbyrd om skolens tiltagende popularitet og ønsket om at imødekomme den lokale efterspørgsel.

Historien Det var en kreds af forældre i Birkerød, der i sin tid selv tog initiativ til at oprette "Birkerød private Forberedelsesskole". Den startede med 98 elever og skolens primære opgave var gennem de fem første skoleår at forberede eleverne til optagelse i Mellemskolen.

I starten boede skolen i lokaler, man lejede på den daværende Statsskole. Men da dette lejemål ophørte, opførte skolen sin egen bygning, som stod færdig i november 1925.

Man kan stadig se den gamle del af skolen fra Kildedalsvej, hvor også skoleleder Per Mortensen holder til.

Hvis hans skal komme med en kort karakteristik af fødselaren, så er det stadig en skole drevet af forældre via skolens forældrebestyrelse. Den tætte kontakt mellem skolens forældrekreds, bestyrelsen, lærerne og skolens ledelse betyder, at der kan foretages hurtige beslutninger. Det er en skole, hvor fællesskabsfølelsen gennemsyrer alt.

"Vi gør meget ud af, at eleverne kender hinanden på tværs af årgange. Vi vil gerne vær én lille overskuelig skole, hvor børnene trives og er trygge samtidig med, at vi dyrker fagligheden. Vores lærere skal brænde for deres fag, og de må meget gerne have en lidt nørdet tilgang til det," siger Per Mortensen.

Filosofien er at arbejde med det hele menneske, så skolen har også en stærk kreativ profil.

"Vi vil gerne give alle børn en mulighed for at blomstre og finde noget de er dygtige til. Det betyder også, at eleverne efter skole har mulighed for at gå til musik eller billedkunst på skolen, og det benytter godt halvdelen af eleverne sig af.

Bløde værdier "Mange af de samtaler jeg har haft med forældre, har handlet om overskuelighed, tryghed og nærhed. Jeg kan ikke huske nogen, der har indledt en samtale med at spørge ind til karakterniveauet. Langt de fleste spørger ind til de bløde værdier.

Han understreger også, at der ikke er nogen optagelsesprøver eller screening for at starte på Birkerød Privatskole.

"Vi vil gerne vær en rummelig skole. Vi har også børn med særlige udfordringer, for skal også være med til at løfte en samfundsopgave både socialt og fagligt. Derfor ser vi os selv som et supplement til folkeskolen, og betragter os som deres samarbejdspartnere og kolleger.

I dag går der 415 elever på skolen, og fra maj måned er skolen oppe på to spor fra 0.- 9. klasse. Og større bliver den ikke. Lige nu er der kun 1-2 ledige pladser på hele skolen. Hver klasse har maksimalt 22 elever, og det står de fast på.

Birkeby i 100 år Vel vidende, at eleverne ikke synes, at det er rasende spændende med receptioner og lange taler, så blev de spurgt om, hvordan de gerne ville fejre dagen. En kær tradition på skolen er Birkeby, en temauge, der bliver afviklet hvert tredje år. Her omdannes skolen til et bysamfund med fabrikker og forretninger, der producerer varer og services. De ældste elever leder virksomhederne. Mens lærerne træder i baggrunde og alene fungerer som konsulenter. Elevrådet var ikke i tvivl om, at fødselsdagen skulle fejres med "Birkeby".

"Normalt holder vi det i december måned, men i år har vi flyttet det, så det passer med fødselsdagen og kaldt det Birkeby i 100 år. Værkstederne skal blandt arbejde med kunst og musik fra 1920'erne. Og det er også planlagt at byen skal have et museum, hvor man kan blive klogere på skolens historie.

Reception aflyst Birkerød Privatskole havde inviteret til reception fredag den 13. marts fra 15-17 for gamle elever og venner af huset.

Men efter at skolen har rådført sig med sundhedsmyndigheder og skoleforening i forhold til risikoen for coronasmitte, besluttede de at aflyse receptionen.

Det har desværre ikke været muligt for os at tilpasse arrangementet efter anvisningerne. Vi vil komme til at være rigtig mange mennesker, som vil komme til at stå rigtig tæt i vores gymnastiksal, og det er ikke muligt for os at reducere deltagerantallet eller skabe mere plads mellem de deltagende på nogen måde. Derfor har vi, nødtvunget, men i ansvarlighedens navn, truffet denne meget ærgerlige beslutning," siger Per Mortensen.

Receptionen vil forhåbentlig blive gennemført senere på foråret, når der er faldet mere ro omkring hele situationen.