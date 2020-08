Jakob Bech er ny indehaver af RealMæglerne, Birkerød Kongevej 44c. Privatfoto Foto: NHL

Birkerod vender hjem som ejendomsmægler

Jakob Bech er vokset op i Birkerød og derfor har han nu valgt at blive ejendomsmægler i sin barndomsby

Rudersdal Avis - 24. august 2020 kl. 11:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

RealMæglerne på Birkerød Kongevej 44C fået ny indehaver. Det er den 42-årige Jakob Bech, som har overtaget forretningen per 1. august.

Nok er han ny på adressen, men Jakob Bech har mere end 20 års erfaring i ejendomsmæglerbranchen, og så er han i den grad lokalkendt. Han er nemlig vokset op i Birkerød i Bistrup Kirkes præstebolig på Bregnerød, han har gået på Toftevangsskolen og blandt andet spillet badminton i BBK og tennis i Birkerød Tennisklub og cyklet byen tyndt som barn, og kender derfor byen rigtig godt, fortæller han.

"Med de mange goder minder fra byen har det været et helt naturligt ønske at komme tilbage til byen og være indehaver af en af de lokale ejendomsmæglerforretninger," siger Jakob Beck, som begrunder valget af RealMæglerne med dens grønne profil.

Før han vendte tilbage til barndomsbyen har den uddannede ejendsomsmægler og valuar arbejdet for både to ejendomsmæglerkæder samt for tre uafhængige ejendomsmæglerfirmaer. Heraf var det ene af de uafhængige ejendomsmæglerfirmaer inden for liebhaveri. Siden 2005 i ledende stillinger.

En foretrukken partner Men nu var tiden altså moden til, at han fik fødderne under eget bord i Birkerød, hvor han glæder sig meget til at blive inviteret ud i de lokale hjem og blive en foretrukken samarbejdspartner for både boligsælgere og købere i Birkerød og Holte.

"En ejendomsmægler er ikke blot en sælger, men en vigtig rådgiver for én når man skal have solgt sin bolig på den bedste måde. Det handler om at både køber og sælger skal føle sig trygge og dermed tilfredse med ejendomsmæglerens arbejde," siger Jakob Bech.