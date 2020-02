Billedforedrag om det gamle Søllerød

Foredrag

Mothsgården, Søllerødvej 25,2840 HolteTorsdag 20. februar klokken 17-1860 kroner pr. person, børn under 18 år gratis. Særpris 40 kroner for medlemmer af Kulturklub Rudersdal, Birkerød Lokalhistoriske Forening eller Historisk-topografisk selskab for SøllerødegnenNødvendig på telefon 4611 5650