Karen-Anke Tørring kandiderer til posten som formand for menighedsrådet i Søllerød Sogn. Uanset om hun bliver valgt, mener hun, at der er presserende udfordringer, som skal løses af hensyn til fremtiden på kommunens kirkegårde. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Bekymret for kirkegårdens fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymret for kirkegårdens fremtid

Den er galt fat på kommunens kirke­gårde. Det er dels alt for dyrt at blive (og forblive) begravet, og kommunens planer om at indrette rekreative områder på kommunens kirkegårde truer samtidig en helt enestående kulturarv, mener Karen-Anke Tørring, der er formandskandidat til menighedsrådsvalget i Søllerød

Rudersdal Avis - 16. september 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er ganske tyst, smukt og stille på Søllerød Kirkegård, da avisen møder Karen-Anke Tørring en solbeskinnet formiddag. En slående kontrast til den debat, som er (gen)opstået omkring det høje prisniveau for begravelser på kommunens kirkegårde, specielt hos vores kolleger på amtsavisen, men også her i avisen, i landspressen og på sociale medier.

Siden kommunen i 2016 beslutte at fjerne tilskuddet til begravelser og gravsteder er priserne steget betragteligt. Hvor meget er blevet eksemplificeret i debatindlæg og artikler, hvor Rudersdal Kommune (igen) har måttet lægge ryg til en hård kritik.

Debatten har også mobiliseret Karen-Anke Tørring, som er siddende medlem af menighedsrådet i Søllerød og formandskandidat for Søllerødlisten til det menighedsrådsvalg, som bliver afholdt netop i denne tid. Valgforsamlingen blev afholdt i landets sognegårde tirsdag i denne uge - efter avisen gik i trykken.

En ødelæggende spiral For Karen-Anke Tørring er ganske enkelt bekymret for kirkegårdenes fremtid.

"Man er jo inde i en ødelæggende spiral, og den skal stoppes på en eller anden måde," siger hun.

Det høje prisniveau gør, at det er for dyrt at blive begravet og ikke mindst at forny de eksisterende gravpladser. Når færre så vælger at gøre det, stiger omkostningerne til dels, men det truer også en helt særlig kulturarv, mener Karen-Anke Tørring.

For blandt andet med henvisning til "et ændret begravelsesmønster er Rudersdal Kommune i fuld gang med arbejdet med en ny strategi, der skal sikre, at kirkegårdene over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning. De skal kunne fungere som både kirkegård og park, som det hedder.

1000-årig kulturarv Udsigten til, at dele af kirkegårdene fremover skal blive omdannet til rekreative områder, er bestemt ikke en, Karen-Anke Tørring ser frem til.

"Jeg frygter faktisk, at man ikke kan komme hen et sted og stå i ro og mag med sine tanker. At alt skal gå op i skateboard, cykler og larm og ballade. Vi har i forvejen masser af rekreative muligheder i Rudersdal, og derfor har vi også mulighed for at bevare kirkegårdene, som de er," siger Karen-Anke Tørring og fortsætter:

"De her små haver, vi ser på kirkegårdene, det er jo så typisk dansk. Jeg har været mange steder i udlandet, og noget af det første, jeg har søgt hen til er gravpladserne. Og ingen steder har jeg set det så yndigt, som her med vores små haver. Og det vil være rigtig synd, hvis de forsvinder, og det bare bliver til græsanlæg med træer og skov. Det vil være synd, for det er vores kulturarv, som går 1000 år tilbage," siger hun.

Skal kirkerne tage over? I langt de fleste af landet kommuner er det folkekirken, som står for driften af kirkegårdene, men Rudersdal er en af de 11 kommuner, hvor det er kommunen, som står for kirkegårdene.

Og det burde man måske lave om på, mener Karen-Anke Tørring.

"Jeg kan have nogen drømme om at man kan få en ligeværdig drøftelse med kommunen. Måske kunne vi få den (driften af kirkegårdene, red.) tilbage igen. Det er muligvis en fuldstændig uoverkommelig opgave, men det er noget, vi må tale med de andre kirker i provstiet om," siger hun og fortsætter:

"På den anden side af provstigrænsen driver folkekirken kirkegårdene, og det fungerer udmærket. Så vi må jo ud at se, hvad de gør andre steder, og hvordan får de det til at hænge sammen? Hvorfor hænger det ikke sammen her i Søllerød og Rudersdal, og hvorfor er det kun de rige, der har råd til at blive begravet her. I døden bør vi være lige," siger hun.

Bør være kirkens opgave Netop i denne tid afgøres det, hvem der kommer til at udgøre de fremtidige menighedsråd, som tiltræder i slutningen af november.

Dem glæder formanden for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller (R) sig til at gå i dialog med. For hvis der er stemning for, at menighedsrådene i Rudersdal, som Karen-Anke Tørring, ønsker selv at stå for opgaven med at drive kirkegårdene, så skal de være hjertens velkomne:

"Jeg synes, det vil være en lykkelig udgang på den her sag, hvis kirkerne og menighedsrådene vil gå i dialog med os, så vi kan finde ud af om ikke, det er rigtigst, at det er kirkerne, der står for kirkegårdene. Det synes jeg, det burde være, præcis som i hovedparten af landets kommuner," siger Court Møller.

Han kan i princippet godt forstå, at der er mange som synes, at det er rigtig dyrt at blive begravet og forny gravsteder på kommunens kirkegårde. Men den fire år gamle politiske beslutning om ikke længere at yde tilskud til begravelser og gravsteder ligger fast.

"Helt grundlæggende. Beslutningen om, at man skal betale det, det rent faktisk koster, er taget. Vi er gået bort fra, at halvdelen af omkostningerne er blevet betalt af kommuneskatten, og den model vender vi ikke tilbage til," siger Court Møller, og fortsætter:

"Samtidig vil jeg altså også sige, at når vi ser, hvad der bliver betalt i andre kommuner, så er vores prisniveau altså ikke helt skævt. Vi ligger relativt tæt på Lyngby-Taarbæk for eksempel. Jeg kan da godt forstå, at man synes, det er voldsomt, når man oplever, at priserne stiger til mere end det dobbelte. Men omvendt: når man ser på de faktuelle priser, så er det mere et udtryk for, at vi tidligere har været meget billige og har sendt mange kommunale penge efter de her udgifter," siger han.

Og Karen-Anke Tørring og andre behøver ikke være bekymrede for arbejdet med at indrette rekreative områder på kirkegårdene, forsikrer Court Møller:

"Formålet med de rekreative områder er kun et spørgsmål om at indrette kirkegårdene på en mere driftsmæssig hensigtsmæssig måde. Det er ikke hensigtsmæssigt at have mange, spredte små lodder, som ikke bliver brugt som gravsteder. Der vil det være bedre at have en plan for, hvordan vi indretter vores kirkegårde, så der er områder, hvor der foregår begravelser og andre områder, der bliver indrettet anderledes. På den måde kan vi faktisk gøre driften mere hensigtsmæssig og billigere. Og jo billigere driften er, jo lavere takster kan vi holde," siger han.

relaterede artikler

Provst om kirkegårdspriser: Det er fuldstændig urimeligt 14. september 2020 kl. 05:19

Kommune efter kirkegårdsklager: Vi har efterlevet informationsforpligtelsen 13. september 2020 kl. 15:17