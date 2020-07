Bedre mulighed for besøg på plejehjem

Det betyder, at man skal holde god håndhygiejne, holde afstand, spritte kontaktflader af og afholde sig fra at komme på besøg, hvis man har symptomer på coronavirus.

Hvis der bliver udstedt et besøgsforbud, vil den nærmeste pårørende fortsat have mulighed for at komme på besøg, ligesom beboeren kan få besøg i kritiske situationer.