Beboer med privat vagtværn: "Slet ikke samme indbrudsfrekvens"

I tre år har borgere i Søllerød haft et privat vagtværn til indbrudsbekæmpelse. Og der er ingen tvivl om, at det virker, lyder det fra beboer, som jævnligt møder vagterne i området

Én gang om ugen fik Hanne Nørbygaard en mail om nye indbrud i lokalområdet i Søllerød, og det var ellers ikke fordi, at folk ikke gjorde deres for at holde indbrudstyvene ude. "Det er rent Fort Knox, så man har prøvet at gøre noget," fortæller hun. Indbrudsproblemerne voksede sig så store, at hun sammen med andre beboere i området tog initiativ til at hyre et privat vagtværn fra Securitas.

Derfor er det nærliggende at spørge, hvordan det er gået, efter beboerne købte sig til privat indbrudsbekæmpelse. Hanne Nørbygaard er ikke i tvivl. "Der er ingen tvivl om, at ordningen virker. Hvor jeg før modtog mail om indbrud én gang om ugen, modtager jeg ingen mails om det nu. Det er ikke, fordi der ikke er indbrud, men det er slet ikke indbrud i samme frekvens. Vi er 100-150 husstande i ordningen, og der ville ikke være så mange med, hvis den ikke virkede," fortæller hun.

"Det er en falliterklæring for vores samfund, at borgerne i Søllerød føler, det er nødvendigt at hyre privat vagter," sagde MF'er Mette Abildgaard (K) dengang. Det er snart tre år siden, og det generelle indbrudsniveau i Rudersdal Kommune er fortsat blandt de højeste i Region Hovedstaden, viser tal fra Danmarks Statistik.

Rudersdal Avis skrev første gang om brugen af privat vagtværn til indbrudsbekæmpelse i februar 2017. Det gav dengang genlyd på Christiansborg, at borgere så sig nødsaget til at købe sig til privat indbrudsbekæmpelse.

Ventede 40 minutter

Husstandene i ordningen betaler omkring 250 kroner om måneden, og så kan man se på postkasserne, hvem der er med i ordningen.

Hanne Nørbygaard fortæller, at de har haft indbrud tre gange. Og de forskellige oplevelser med, hvordan henholdsvis politiet og vagtværnet reagerer på en anmeldelse, er slående, mener hun.

"Jeg kom engang hjem, hvor der var et indbrud i gang. Jeg fik at vide, at jeg skulle blive ude på vejen, til politiet kom. Der gik 40 minutter," siger hun og fortæller, at det står i kontrast med en oplevelse med vagtværnet.

"I sommer gik vores alarm. Normalt kan der godt gå en rum tid, før der reageres på en anmeldelse. Men vagten ringede op, mens han løb rundt om huset. De var meget hurtigt ude. Og det viste sig at være en falsk alarm," fortæller hun.

At det skal komme dertil, hvor det er nødvendigt at hyre et privat vagtværn til indbrudsbekæmpelse, ærgrer Hanne Nørbygaard.

"Det er ærgerligt, at det skal være sådan. Der er en form for mistro til systemet," siger hun, men kan konstatere, at vagtværnet er særdeles synlige i området.

"Jeg møder dem ofte i området. De skal tjekke ind, at de har kigget til de huse, som er en del af ordningen. Så de stopper op, kigger ind og runderer i området. Og så har du også et nummer, som du kan ringe til dem på," fortæller hun.