Bazar skal få flere unge ind i idræts-foreningerne

arrangement Nu er det måske slut med bare at sidde derhjemme. Børn og unge, der ikke er medlemmer af en idrætsforening, kan nemlig til en foreningsbazar søndag 13. september klokken 13-16 på Birkerød Stadion møde forskellige idrætsforeninger og prøve forskellige sportsgrene.

Her kan man blandt andet høre mere om fodbold, gymnastik, håndbold og mange andre idrætsgrene, og selv prøve kræfter med dem.

"Vi vil gerne have flere unge ind i foreningslivet, og særligt børn med flygtningebaggrund. Foreningsdeltagelse er en af de mest effektive veje for integration," siger projektleder Peter Bennett i en pressemeddelelse fra DGI Nordsjælland.

Hvis børnene bliver grebet af en af de mange idrætsgrene, kan de melde sig ind på dagen, hvor DGI og Broen Rudersdal hjælper med betaling af kontingent, hvis der er behov for det.

Det er gratis for alle kommunens børn og unge at besøge foreningsbazaren, og arrangørerne sørger for mad og drikke til alle, der dukker op.