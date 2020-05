Barokhaven er helt åben

Fakta

Lauritz de Thurahs have er ca. 30.000 m2.Inspireret af 1700-tallets franske havekunst. Her var oprindeligt buegange, springvand, sydlandske træer i baljer, et batteri på ti kanoner samt 21 statuer.I midten af 1800-tallet forsvandt de sidste synlige rester af Thurahs have. Kun lindetræerne stod tilbage. I stedet blev der anlagt en landskabshave i engelsk stil.Arbejdet med at genskabe Thurahs have blev indledt i efteråret 2001 med støtte fra en række fonde.I sommeren 2009 afsluttedes retableringen med 10 statuer og et 1000 m2 broderiparterre i buksbom.