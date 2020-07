Baloo er fundet i god behold

En uge nåede den lille Bichon Havanais at være forsvundet fra sine mennesker, der hvade mistet den forrige fredag i Skovkanten ved Høsterkøb. Det førte blandt andet til efterlysninger på facebook og på nettet, og i sidstes uges papiravis.

"En ringede og fortalte, at han havde set hunden sidde på græsset ved en lille sø og kigge på ænder. Da han så gik ind og læste avisen, gik det op for ham, at det var Baloo. Og derefter kom der flere henvendelser fra beboere i området, der havde set ham," fortæller hun, der tog sin mor, Rita Hegelund, som hunden tilhører, med til Holte.