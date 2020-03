Elever og lærere på Birkerød Gymnasium må blive hjemme i Danmark, efter alle planlagte studieture er blevet aflyst på grund af coronavirussen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: BGs studieture aflyst: Lærerne lettede - men rigtigt kede af situationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BGs studieture aflyst: Lærerne lettede - men rigtigt kede af situationen

Birkerød Gymnasium har truffet beslutning om at aflyse alle planlagte studie- ture. Det er den rigtige beslutning, mener lærerne

Rudersdal Avis - 11. marts 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En række 2.G klasser og deres lærere fra Birkerød Gymnasium skulle i denne uge (uge 11) have været på studieture rundt om i Europa. Men de er alle blevet hjemme på grund af den eskalerende coronavirus-krise, som udvikler sig dag for dag:

Fredag 6. marts skrev rektor Anders Kloppenborg i et brev til forældre, elever og medarbejdere:

"Jeg skriver til jer for at informere jer om, at vi under de nuværende omstændigheder, hvor det nationale kriseberedskab er trådt i kraft for at forhindre Corona-virussens udbredelse i Danmark, har vi truffet den beslutning at aflyse alle de i uge 11 planlagte studieture. Vi finder det ikke forsvarligt at sende elever og medarbejdere ud i Europa i en situation, hvor forholdene løbende ændrer sig det værre," skriver han blandt andet.

Beslutningen på Birkerød Gymnasium blev truffet før Regeringen skærpede sine rejsevejledninger i denne uge, og lærerne er glade for ledelsens handlekraft.

Modigt og rigtigt "Jeg tør godt tale på vegne af hele lærergruppen på Birkerød Gymnasium, når jeg siger, at vi allesammen er lettede over, at vi ikke skal på studietur, og vi er meget glade for, at vores ledelse har truffet den beslutning, hvor vi manglede, at vores egen regering gjorde det. Det synes vi, er meget modigt af vores ledelse," siger Dorrit Færk Møller, som selv skulle have været med en 2.G-klasse til Spanien i denne uge.

Det har været en hård tid op til og efter beslutningen om, at studieturene skulle aflyses blev besluttet, siger hun:

"Vi er jo samtidig rigtig kede af, at vi ikke er kommet afsted, for vi har planlagt denher tur i lang tid, og både vi og eleverne har glædet os til at komme afsted, og eleverne har jo også brugt penge. Det er virkelig sådan, at man har lyst bare at sætte sig ned og græde," siger Dorrit Færk Møller.

Men situationen var allerede i fredags helt uoverskuelig, og nu - i skrivende stund få dage senere - er den eskaleret.

Derfor er Dorrit Færk Møller lykkelig over, at elever og lærere ikke rejste mandag.

"Som lærer på studietur er vores højeste ønske at eleverne får en rejse, de husker med glæde. Ikke en traumatiserende oplevelse. Vi kunne både risikere at komme i karantæne, strande i Spanien og samtidig kunne vi slet ikke gennemføre et program, når der er lukket alle vegne," siger hun og fortsætter:

"Vi skal passe på eleverne. Vores ledelse på BG passer på elever og ansatte og har også taget en modig og rigtig beslutning på vores samfunds vegne. Vi har haft vores ledelse i ryggen i denne meget svære situation, og det er vi glade for, og det er betryggende. Også for forældre, hvis børn går på Birkerød Gymnasium."

Nærum-elever i Italien På nabogymnasiet i Nærum var man allerede taget afsted, og tre klasser var på studietur i Italien. De er nu kaldt hjem så hurtigt som muligt, oplyser gymnasiet på sin hjemmeside:

"Vi var allerede i går aftes i kontakt med Udenrigsministeriet og rejsebureauerne. Mens de afventer hjemrejse, følger elever og lærere de lokale myndigheders anvisninger. Vi er fra Danmark hele tiden i kontakt med de ansvarlige lærere i Italien," skriver rektor på Nærum Gymnasium, Niels Hjølund Pedersen, på gymnasiets hjemmeside.