Luci Ramadani har selv været med til at snedkerere og designe en stor del af interiøret i Birkerød Hovedgades nye restaurant Gastro27. Foto: Signe Steffensen

At være restauratør er nødt til at være en livsstil

Birkerød Hovedgade 27 har undergået en slående forvandling. I begyndelsen af februar kunne Luci Ramadani invitere de første gæster indenfor i byens nye restaurant "Gastro 27"

Rudersdal Avis - 28. februar 2020 kl. 11:35 Af Signe Steffensen

27 er et nøgletal for Birkerøds nye restaurant "Gastro 27". Det er nemlig adressen på Birkerød Hovedgade og alderen på den unge restauratør Luci Ramadani, der i bogstavelig forstand selv har bygget restauranten om fra bunden.

Siden han underskrev kontrakten på lejen af de lokaler, der tidligere har huset Proppen, har han godt hjulpet af sin far knoklet fra tidlig morgen til sen aften, for at forvandle værtshuset til en hyggelig restaurant.

Branchen i blodet Luci Ramadani var bare 16 år, da han for 11 år siden, begyndte at hjælpe sin far i den dengang nyåbnede Ristorante Amarone i Allerød. Og der var brug for hans hjælp, for det at etablere en ny restaurant er en ualmindeligt krævende opgave. Derfor blev han også mødt af både bekymring og skepsis fra sin far, da han præsenterede ham for ideen om at åbne sin egen restaurant.

Egentlig havde han også selv forestillet sig, at han skulle lave noget helt andet, men efter at Luci Ramadani havde afsluttet sin handelseksamen, tog han et sabbatår, hvor han arbejdede fuld tid i restauranten, og så tog det ene år bare det andet.

Han elsker nemlig den daglige kontakt med gæsterne, og har været der i så mange år nu, at når kunderne ringer for at bestille bord, så ved han straks, hvem de er, når han hører deres stemme, og ofte også hvad de foretrækker fra menukortet.

"Men på en måde synes jeg også, at jeg havde fået det hele forærende," siger han.

Samtidig synes Luci, at han havde lært, så meget, at han gerne ville bevise over for sig selv, at han kunne 'stå på egne ben'.

"Jeg ville gerne skabe mit eget," siger han.

Drømmen om et stamsted For Luci er det bedste ved restaurationslivet de mange stamgæster. Det er den personlige og nærmest familiære stemning han holder af. Han kan for eksempel ikke se sig selv på en københavner-restaurant, der hovedsageligt betjener turister, der kun kommer en enkelt gang.

"Jeg tænkte, at Birkerød i den henseende må minde lidt om Allerød, og at der her er en god mulighed for at bygge en god lokal restaurant op. Jeg håber også på, at jeg kan være med til at skabe lidt mere liv i denne ende af Birkerød Hovedgade," siger Luci Ramadani.

Han ved godt, at det er en svær branche.

"Man skal ikke gøre det her for pengenes skyld. For mig er det en livsstil, og man skal elske det og være klar til at give det 150 procent. Men så er jeg også overbevist om, at det nok skal komme," siger han fuld af optimisme.

For det er stadig sådan, at når han står op, så kan han næsten ikke vente med at gå på arbejde. Og sådan skal det også være, for det har sin pris at være restauratør.

"Min familie kan heldigvis se, hvor passioneret jeg er omkring det, så jeg har deres opbakning. Også fra mine to små piger."

Men det store engagement betyder også, at han nærmest kan ligge søvnløs natten før et selskab.

"Først når gæsterne går ud ad døren, trykker mig i hånde og siger, at det har været en skøn oplevelse, slapper jeg helt af, men så kan jeg også godt finde på lige at tage en løbetur af glæde ude på parkeringspladsen," siger han og griner.

Køkken med klassikere Køkkenet er hovedsageligt fransk og italiensk inspireret, men præsentationen mere nordisk.

Det har været vigtigt, at menukortet er overskueligt og retterne af høj kvalitet.

Variationen finder man på dagens menu, der altid vil være at finde på tavlen.

Ud over et fristende menukort med både kød, fisk og pasta, så er det også muligt at kigge forbi til et glas vin eller en cocktail. Restauranten er indrettet med et hyggeligt sofaområde, hvor man kan slå sig ned.

"Nogle starter også middagen her med en cocktail, eller vælger at afslutte den med kaffen i de bløde stole," siger Luci Ramadani.

Opbakning fra baglandet Det var faktisk proppens gamle indehaver Poul Egon, der gjorde Luci Ramadani opmærksom på lejemålet, og da først lejekontrakten var skrevet under, så fejede også Lucis far al skepsis af banen og trak i arbejdstøjet.

I tre måneder i træk stod far og søn op klokken 6 hver morgen for først at køre til Birkerød og sætte lokalerne i stand for efterfølgende at stå klar til at byde gæsterne velkommen i restauranten i Allerød.

Mange løsninger og detaljer er håndlavede fra borde til lamper og den træbeklædte bar. Det har været vigtig at skabe en varm og hyggelig stemning, som Luci Ramadani med sikkerhed også vil gøre sit yderste for at skabe.