Pernille Munch-Christensen har den autoimmune sygdom Addisons sygdom, som betyder, at hun skal indlægges, hvis hun bare får en feber. Hun frygter, hvordan hun vil reagere på at blive smittet med coronavirus. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Kittiphan - stock.adobe.com

At være kronisk syg i en tid med corona gør Pernille bange

Pernille Munch-Christensen er én af de borgere, der er særligt udsat, hvis hun smittes med corona. Hun oplever, at folk ikke respekterer restriktionerne, og hun finder uvisheden om, hvor syg hun bliver, hvis hun bliver smittet, for "dødubehagelig"

Rudersdal Avis - 03. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Brøgger Petersen

I al den tid Pernille Munch-Christensens to børn har levet, har hun haft autoimmune sygdom Addisons sygdom. Sygdommen betyder, at hvis hun får feber, mister hun al kraft, hun besvimer nemt og bliver ukontaktbar.

"Når jeg får sådan en krise, skal det gå stærkt. Der skal ringes efter en ambulance, og så skal jeg på Rigshospitalet," fortæller hun.

Hendes to børn ved, at deres mor er én af dem, man skal passe ekstra på i en tid med coronapandemi. Og de har også talt om, at hun nok ikke er én af dem, der dør, hvis hun bliver smittet. Men det er ikke, fordi deres mor ikke er bekymret.

"Man gemmer så angsten, til de er gået i seng," fortæller hun.

Bange for at blive syg Angsten handler om, hvor syg hun vil blive, hvis hun blev smittet med corona, fortæller hun.

"Jeg kan ikke lade være med at være bange for, hvor syg jeg bliver. For jeg ved, at jeg bliver hårdt ramt. Jeg bliver nok smittet på et tidspunkt, men det skal meget gerne være, når der er kapacitet på sygehusene til det. Jeg er så bange for at ryge ind lige nu. Jeg er bange for, at jeg kommer ind, og der ikke er mulighed for at hjælpe mig," siger hun og fortsætter:

"Jeg er mor til to børn, og hvis jeg bliver smittet, er jeg ret sikker på, at det koster mig formentligt flere uger på hospitalet," siger hun.

For at passe på sig selv holder hun så vidt muligt fast i hverdagens rutiner og gøremål.

"Jeg træner lidt, går ture og andre hverdagsting, som jeg plejer. Det er vigtigt for mig i denne tid at holde fast i rutiner," siger hun.

Manglende respekt Når det lyder, at håndsprit, afstand og social distancering ikke nødvendigvis handler om, at man selv bliver syg. Men at det i mindst ligeså høj grad handler om, hvem man kan smitte, så drejer det sig om personer som Pernille Munch-Christensen, der vil mærke sygdommen meget kraftigere. Og derfor piner det hende også, at folk ifølge hende ikke tager de nødvendige forbehold.

"Folk respekterer ikke restriktionerne. Folk kommer tæt på, når jeg handler ind. Jeg er derfor meget hurtig til at bede om afstand. Ellers går jeg en anden vej. Normalt har jeg ikke et problem med, at folk kommer tæt på, selv om jeg er kronisk syg. Men lige nu har jeg slet ikke lyst til det," siger hun og fortæller, at hendes mand har overtaget indkøbene.

Uvisheden nager Med to børn på 10 og 13 år har hun ligesom mange andre forældre overtaget skoleundervisningen. Hun har også et arbejde at passe, men når hun er kronisk syg, mærker hun i særlig høj grad udmattelsen fra den ændrede hverdag.

"Mine to børn skal skoles og underholdes, og det er hårdt. Jeg arbejder også flexjob. Medicinen gør, at jeg altid er træt, så jeg bliver meget hurtigt udmattet. Min mand deltager rigtig meget, men det tærrer på kræfterne," siger hun og fortæller, at den nuværende uvished om fremtiden er hårdt at leve med.

"Hvis jeg bare vidste, at hvis jeg bliver ramt, så kommer jeg ud på den anden side. Men uvisheden om, hvor syg jeg vil blive, er dødubehagelig. Og jeg ved, hvor let jeg bliver syg, og at når det rammer, rammer det benhårdt. Og det er jeg superbange for," siger hun.