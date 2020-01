April 2019: Året der gik i Rudersdal

Et flertal af kommunalbestyrelsen stemte for en lokalplan, som gjorde det muligt at bygge et friplejehjem ved siden af Skovlyskolen. En beslutning, som i princippet var taget to år tidligere, da kommunalbestyrelsen vedtog en kommuneplan, som gjorde det muligt at bygge på det område, der blandt mange kaldes ”de røde baner.” Det var en upopulær beslutning blandt borgere i Paradiskvarteret i Holte, men de utilfredse borgere, som mødte op, da kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanen var sure over noget helt andet – nemlig skolestrukturen.

Gudrun nød livet på plejecentret

Fordommene om et liv på plejehjem står i kø i mange borgeres bevidsthed, og mange ønsker slet ikke at tilbringe sine sidste dage i disse rammer. Samtidig viste den seneste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune, at man i de kommende år vil opleve en markant stigning i antallet af borgere over 80 år. Ifølge forudsigelsen vil denne gruppe af borgere vokse med 1.700 personer i årene frem til 2031. Dermed vil flere og flere ældre også skulle tilbringe deres sidste tid på et af kommunens plejehjem.

Men lever fordommene op til virkeligheden? Det satte Rudersdal Avis sig for at undersøge og var derfor i april på besøg i Plejecenter Sjælsø i Birkerød.

Her mødte avisen og læserne 93-årige Gudrun Winther, som var flyttet ind på plejecentret et år i forvejen. Hun nød sit liv på plejecentret, men det havde krævet et langt tilløb at forene sig med tanken om et liv på et plejehjem.

"Jeg har altid tænkt, at plejehjemmet var det sidste sted, jeg ville ende. Det er jo en tanke, jeg er vokset op med. Selv da jeg var barn, hed det sig, at alderdomshjemmet ikke var et sted, man skulle ønske sig hen. Men nu er jeg altså ret glad for det," fortalte den 93-årige kvinde fra Birkerød, som, udover at have lært at væve, deltog i stolegymnastik, sangarrangementer og hvad der ellers rørte sig på plejecentret.