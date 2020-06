Lizzie Reckeweg har stor forståelse for, at både ældre og pårørende er i en svær situation under coronakrisen. Men frustrationen skal ikke gå ud over de ansatte, som bare passer derers arbejde. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Ansat på plejecenter: Presset stiger fra utilfredse pårørende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ansat på plejecenter: Presset stiger fra utilfredse pårørende

Lizzie Reckeweg er ansat på et plejecenter i Rudersdal. Hun er så frustreret over den manglende forståelse, hun møder fra mange pårørende, at hun nu står frem med en klar opfordring om at lade hende og kollegerne passe det arbejde, de er sat til

Rudersdal Avis - 04. juni 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det efterhånden flere måneder siden, at der i Rudersdal, såvel som i resten af landet, er blevet indført besøgsforbud på plejecentrene. I al den tid har personalet arbejdet hårdt for at skabe gode rammer for beboerne, som er i den højeste risikogruppe i forhold til Covid-19.

Det er lykkedes rigtig godt, trods svære omstændigheder, fortæller Lizzie Reckeweg, som ansat på et plejecenter i Rudersdal.

"Jeg synes, at vi gør rigtig meget for, at de ældre har det godt, og det kunne jeg godt tænke mig, at de pårørende fokuserede på. Det er ikke noget med, at vi på nogen måde vil holde familier fra hinanden. Det er slet ikke vores ønske," siger Lizzie Reckeweg.

Hun har nemlig henvendt sig til avisen, fordi hun og hendes kolleger oplever et stigende pres fra pårørende, som ikke kan eller vil forstå, hvorfor plejecentrene ikke slækker på forbuddet mod besøg på plejecentrene. Et besøgsforbud, som undervejs er blevet lempet, så plejecentrene kan facilitere møder udendørs efter nogle helt bestemte retningslinjer.

Det har dog ikke lettet presset fra de pårørende, og Lizzie Reckeweg kan berette om mange tilfælde af konflikter, ubehagelige sammenstød, og at pårørende ignorerer afstandskrav, som stadig er to meter på plejecentrene, og krammer deres famliemedlemmer under besøg. I enkelte tilfælde har hun oplevet, at pårørende bøjer reglerne og ligefrem henter de ældre hjem til familiefest for siden at aflevere dem igen, og, frygter Lizzie Reckeweg, potentielt tager smitte med hjem til plejecentret igen.

"Det er så uansvarligt, og jeg har en klar fornemmelse af, at der pårørende, som ikke er klar over, at vi gør vores bedste for at passe på de ældre. Vi som arbejder i pleje- og sundhedssektoren har været utroligt opmærksomme på at tage direkte på arbejde og tage lige hjem igen. Vi handler helt tidligt om morgenen eller sent om aftenen, når der ikke er andre kunder. Fordi vi godt ved, at vi har ansvaret for nogle borgere, som ikke kan tage det for sig selv. ," siger hun.

Står på mål for reglerne Lizzie Reckeweg forstår udmærket de pårørendes frustrationer over ikke at kunne besøge de ældre indenfor, som de plejer.

Besøg foregår udendørs, med afstand og efter aftale. Det er ikke, som det plejer, og det er kun i de mest kritiske tilfælde, at pårørende får lov at komme indenfor.

"Men det er jo ikke op til os. Jeg tror, at mange af de pårørende tror, at det er os, der udstikker reglerne. "Hvorfor kan vi ikke bare åbne op igen?" Det er altså ikke os, der holder lukket. Folk må godt synes, at reglerne er noget pjat, men det er bare ikke os, de skal ringe til, for vi kan ikke gøre noget. Vi holder os til de retningslinjer, som bliver udstukket fra Sundhedsstyrelsen, Folketinget og Seruminstituttet. Det er det, vi har at forholde os til," siger Lizzie Reckeweg tydeligt frustreret.

Hvordan er det at skulle stå på mål for de regler.

"Det er rigtigt udfordrende. Som menneske vil man jo gerne møde forståelse. Det er ikke os, der lavet de regler, så det ville være rigtig dejligt, at folk blev mere klar over det, og ikke lagde den over hos os," siger hun.

For det er der pårørende, som gør, og hun er grundigt træt af, at der er så mange pårørende, som giver luft for deres utilfredshed og frustration over for folk, som bare passer deres arbejde.

"Det er alle inden for sektoren, som kan risikere at tage telefonen, når den ringer. Der skelner de kritiske pårørende ikke, når der er hul igennem. Og så er det åbenbart legalt at sige, hvad der passer en," siger Lizzie Reckeweg.

Presset stiger På hendes arbejdsplads, som hun ikke vil have nævnt (men er redaktionen bekendt), af hensyn til hendes ledelse, som "gør alt hvad de kan," er de ikke så hårdt ramt som andre steder, fornemmer hun.

Der er udfordringer med en lille håndfuld pårørende, og det er for såvidt slemt nok, men efterhånden som tiden går og resten af samfundet genåbner stiger den manglende forståelse fra de pårørende.

"Jeg tror, det bliver værre. Hvis de pårørende ikke snart bliver lukket ind på plejecentrene, tror jeg der er flere, som tager deres forældre hjem på besøg og til overnatninger. Og så tænker jeg: hvad var det så, vi lukkede Danmark ned for? Så var det i hvert fald ikke for de ældre og de sårbare. Og det er jo dem, det hele handler om," siger Lizzie Reckeweg.

Hun vil derfor gerne bringe en klar opfordring til de pårørende om at lade hende og kollegerne passe på de ældre og så bruge de besøgsmuligheder, som jo altså er tilgængelige udenfor.

Så vil hun samtidig gerne forsikre dem om, at de ældre på plejecentrene efter omstændighederne har det godt.

"Jeg er sammen med de ældre hver dag, og jeg kan se, om de har det dårligt eller ej. Og jeg kan se, at vi ikke har nogen, som er synderligt påvirket af coronasituationen. Der er ingen, som sidder isoleret i deres boliger, og vi har ikke nogen, som ikke kommer ud i løbet af dagen og er sociale. Det er ikke det, jeg ser med mine øjne, og jeg har trods alt været inden for faget i 25 år," siger Lizzie Reckeweg.