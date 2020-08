Send til din ven. X Artiklen: Ankestyrelsen rejser ikke tiltale i blomstersagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ankestyrelsen rejser ikke tiltale i blomstersagen

Ankestyrelsen har meddelt, at der ikke bliver rejst en tilsynssag på baggrund af en klage over Rudersdal Kommunes beslutning om at give blomster til beboere på kommunens plejehjem og botilbud. Borgmesteren opfatter den afgørelse som et punktum i sagen. Det gør klageren langt fra

Rudersdal Avis - 27. august 2020

Da Rudersdal Kommune personificeret ved borgmester Jens Ive (V) i april tog beslutningen om at købe en buket blomster til alle beboerne på kommunens plejecentre og botilbud i anledning af Dronning Margrethes fødselsdag, havde man givetvis ikke ventet den efterfølgende ballade, det skabte.

En hel del læsere, og Lokallistens Mona Madsen, har nemlig ad flere omgange kritiseret beslutningen og stillet spørgsmål til dens lovlighed her i avisen.

Borgmesteren afviste kritikken, og han havde også flere læserbrevsskribenter på sin side, og debatten fortsatte frem og tilbage, hvor to Rudersdalborgere, Claus Sømod og Henrik Mottlau, til slut sendte en klage til Ankestyrelsen med henblik på at få undersøgt lovligheden af dette blomsterindkøb til godt 100.000 kroner og også borgmesterens rolle i sagen.

Rejser ikke sagen Ankestyrelsen har siden i et brev i juli meddelt klagerne, at man ikke vurderer, at der er grundlag for at rejse en sag.

Den afgørelse kommer ikke bag på borgmesteren, som mener, at Ankestyrelsens afgørelse taler sit eget tydelige sprog:

"Det er usædvanligt, at Ankestyrelsen helt afviser en sag som grundløs. Så kan de ikke sige det mere direkte. Som hovedregel går de jo ind og beder Kommunalbestyrelsen om at kommentere på det og svare, før man kommer med en afgørelse, men her har de altså sagt, at den er så åbenlys, at de afviser den med det samme. Det er selvfølgelig en meget stærk tilkendegivelse fra Ankestyrelsen om, at der absolut intet er at komme efter," siger Jens Ive til Rudersdal Avis.

Accepterer ikke afgørelse For den ene af de to klagere er Ankestyrelsens afgørelse ikke et udtryk for, at der ikke er noget at komme efter. Snarere, at klagen ikke er blevet ordentligt behandlet, fortæller Claus Sømod.

"Da jeg læste afgørelsen, sad jeg med åben mund og polypper. Det kunne ikke være rigtigt. Jeg havde simpelthen et indtryk af, at den medarbejder ikke havde sat sig ordentligt ind i tingene. Så ringede jeg ind til hende dagen efter, og jeg kunne tydeligt fornemme, at hun ikke havde brugt ret lang tid på sagen," siger Claus Sømod, som derfor 18. august sendte en ny og mere uddybende klage til Ankestyrelsen.

For han mener, at sagen er principiel:

"Den sag skal ikke bare have lov at dø, fordi min klage ikke er blevet ordentligt behandleet," siger Claus Sømod.

Fakta Sagen Kort

"For mig er problemet jo den måde Jens Ive forvalter sit politiske embede på. Han skalter og valter, som han har lyst til. Jeg synes denne sag er et udtryk for, at han ikke formår at følge de spilleregler, der er i et demokrati," siger Claus Sømod.

Borgmesteren var ikke bekendt med, at Claus Sømod har sendt en ny klage, men også den imødeser han med sindsro. Sagen er allerede grundigt belyst:

"Jeg vil bare sige, at sagen er meget grundigt uddybet. Claus Sømod havde bedt om aktindsigt fra kommunen, og derfor fik han en meget grundig redegørelse fra forvaltningen. Den har han jo også sendt til Ankestyrelsen, så jeg tror ikke, at sagen kan oplyses bedre end det, der allerede er sket. Og når så Ankestyrelsen ikke engang overvejer at rejse sagen, så tror jeg godt, man kan kalde det for et punktum i sagen," siger Jens Ive.