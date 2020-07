Camilla Borgstrøm åbnede sin praksis, Holte Psykoterapi, i januar. Privatfoto

'Alle kan få brug for at gå i terapi'

Psykoterapeut Camilla Borgstrøm vil bryde det tabu, der er forbundet med at gå i terapi. 'Alle kan gå i psykoterapi. Man skal ikke have bestemte psykiske lidelser eller være svært depressiv eller have angst. Det kan vi allesammen have brug for,' siger hun

Camilla Borgstrøm åbnede Holte Psykoterapi i januar, og var i fuld gang med sin nystartede virksomhed, da coronaen også ramte hendes fag.

Nu er der åbnet op igen, og den 33-årige psykoterapeut kan igen hjælpe specielt dem som kæmper med nedtrykthed, depression, lavt selvværd eller angst.

"Det er de områder, som jeg fokuserer på, men det dækker jo også rigtig bredt. Jeg har mange klienter, som kommer til mig og siger, at de kan mærke, at de i den sidste periode bare har været trætte og kede af det, og de ved faktisk ikke hvorfor," siger Camilla Borgstrøm og forsætter:

"Og så er der også mange, der kommer ind, hvor alting ser godt ud udadtil. "Jeg er god i skolen, jeg har et socialt liv, og jeg kommer fra en kernefamilie, og alligevel har jeg det bare ikke godt. Hvad er der galt med mig? Hvorfor er jeg ikke glad?"

Terapi er for alle De fleste oplever ind i mellem at blive ramt på for eksempel selvværdet eller føle præstationsangst og have perioder, hvor livet bare er svært. Og det er der ikke noget odiøst i, forsikrer hun.

"Alle kan gå i psykoterapi. Man skal ikke have bestemte psykiske lidelser eller være svært depressiv eller have angst for at få hjælp. Det kan vi allesammen have brug for ind i mellem," siger hun, som arbejdede som psykoterapeut på et privathospital, før hun åbnede sin praksis på Toftevej i Holte.

"Jeg har før arbejdet i den rigtigt tunge del af psykiatrien og de tunge patientgrupper, og det her er noget helt andet. Det er folk, som ikke er syge overhovedet. Det er folk, der har brug for noget støtte, hjælp eller motivation til måske at få brudt med nogle uhensigtsmæssige mønstre i deres liv, " siger Camilla Borgstrøm.

Hendes pointe er, at rigtigt mange vil kunne få gavn af at komme i terapi og arbejde med dem selv. Men for mange er der nogle barrierer, som forhindrer dem i at søge hjælp.

"Det er supervigtigt at få brudt det tabu, der er forbundet med at gå i terapi. Jeg oplever heldigvis, at der flere unge der er blevet bedre til at italesætte deres følelser og ting, der kan være rigtigt udfordrende, men det er stadig et tabuiseret område. Men det er meget forskelligt. Jeg har både klienter, som taler enormt åbent om det og fortæller deres veninder om, at de kommer hos mig, fordi de synes, det er vigtigt, og så har jeg nogle som ikke en gang har fortalt deres nærmeste, at de ser en terapeut," fortæller Camilla Borgstrøm.

Lære sig selv at kende De fordomme og fejlopfattelser vil hun gerne til livs, og hun så meget gerne, at der var flere, der benyttede sig af muligheden for at få hjælp, hvis man i en periode har det svært.

Fakta Camilla Borgstrøm

Psykoterapeut (MPF)

Oprindeligt uddannet sygeplejerske i psykiatrien

Har siden taget en fireårig uddannelse som psykoterapeut på EFT-Instituttet

Åbnede Holte Psykoterapi i januar

holte-psykoterapi.dk "Terapi kan være en supergod måde at lære sig selv og sine følelser bedre at kende. Der er rigtig mange mennesker, som har lært at holde deres følelser tilbage, og der er også rigtig mange, som bytter rundt på følelserne. Der er blandt andet stoleterapi, som jeg tilbyder en rigtig god metode for alle dem, der kunne have lyst til at blive stærkere i sig selv, men også turde arbejde med at følge sit instinkt og sin maveoplevelse og lytte til sine følelser," siger hun.

Klienterne bliver budt helt ind i hendes hjem, hvor familiens stue i arbejdstiden udgør hendes praksis. Her er hyggeligt og uformelt, og det er blandt andet også for at fjerne nogle barrierer i mødet med klienterne.

"Det kan godt virke meget professionelt i et behandlerhus. Jeg har selv arbejdet på et privathospital, hvor alting er mere klinisk og sterilt. Der kan jeg godt mærke en forskel i forhold til det her med at gøre det til mit eget og skabe mit eget hjørne, og gå ture med "walk and talk-terapi" ned til Furesøen. Det er noget andet, jeg kan tilbyde," siger Camilla Borgstrøm.