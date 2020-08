Birkerød plejer at stimle sammen til Birkerød Kulturnat, som her i 2019. Den går ikke i 2020. Arkivfoto

Aflysning - Coronaen har taget en vigtig dag for livet i bymidten

Rudersdal Avis - 31. august 2020 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Corona Endnu et skæbnesvangert corona-pressemøde i rækken afgjorde Birkerød Kulturnats skæbne i sidste uge.

Da statsministeren forlængede forsamlingsforbuddet indså arrangørerne til deres store ærgrelse, at coronaen også har lagt sin klamme hånd på Birkerød Kulturnat, som altså IKKE finder sted fredag 11. september.

"Vi kæmpede jo til det sidste. Da vi kom til juni måned, skulle vi enten gå i fuld gang med at planlægge eller også opgive på forhånd. Og det ville vi jo ikke, så vi gik i fuld gang. Da vi så nåede til det famøse pressemøde 15. august, stod vi faktisk med et rigtig godt færdigt program, og var klar til at sende det i trykken. Men med det pressemøde, hvor man siger, at man kun må være 100 samlet på en gang, og at man samtidig betragter kulturnatten som én begivenhed, så var der jo ikke så meget albuerum til noget som helst," lyder det fra Jack Otto Kristensen, der er formand for Rudersdal Kulturparaply, der arrangerer Birkerød Kulturnat.

Risiko i baghovedet

Aflysninger på stribe har præget foråret og sommeren efter pandemien ramte i marts, men arrangørerne håbede til det sidste:

"Vi har jo hele tiden haft det i baghovedet, at det kunne ske. Men der var ligesom kun to muligheder. Enten skulle vi gå i gang, fokusere og køre fuld skrue eller også skulle vi lade helt være. Man blev nødt til at vælge. For at gøre arbejdet halvt var ikke en reel mulighed," siger Jack Otto Kristensen.

Rigtigt mange kræfter er blevet lagt i arbejdet, og det ærgrer formanden, at 2020 nu igen bliver kedeligere:

"Vi er meget kede af det overfor de mange ildsjæle, der har lagt et stort arbejde i at forberede de enkelte arrangementer, og kulturnatten er jo i det hele taget en vigtig dag i kalenderen for bymidten og livet i bymidten. Også for foreninger og kunstnere til at komme ud og møde folk, for det er jo et livsgrundlag for mange firmaer, foreninger, kunstnere, musikere og så videre. Der er jo mange af dem, der er skuffede. "Nu kunne vi endelig komme ud." Det er en hæmsko for livet i byen," siger Jack Otto Kristensen.

Ser frem mod næste år

Men... Nu ser arrangørerne fremad. Der er allerede oprettet en facebookbegivenhed for Birkerød Kulturnat 2021, som foregår 10. september, og arbejdet med årets aflyste kulturnat er alligevel ikke helt spildt, mener han:

"Aflysningen ødelægger hverken vores økonomi eller vores relation til alle dem, som bidrager med arrangementer, for det er jo den anden del af kapitalen. Jeg tror folk har forståelse for det, og vi har plejet nye kontakter og potentielle deltagere, som så bare ikke kommer med i år. På den måde har vi udbygget vores netværk af arrangører, så der er kommet noget positivt ud af det.Der er noget spildt arbejde, men vi står stærkere i forhold til at arrangere næste år, ved at vi har været det her igennem," siger Jack Otto Kristensen.