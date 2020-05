Affaldsspanden kan sige stop, når den er fyldt

På samme måde som et menneske nok skal sige til, når sulten er stillet, vil de offentlige affaldsspande fremover også selv fortælle, når de er fyldt.

Små følere kan mærke, at der ikke længere er plads til mere affald, og en alarm går til Rudersdal Kommune, der kører ud og tømmer affaldsspanden.

En test i foråret på 125 affaldsspande har givet så gode erfaringer, at der nu skal sættes sensorer på alle offentlige affaldsspande. Den nye teknik afløser det hidtidige sms-system, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

"Som et yderligere skridt i digitaliseringen har kommunen købt en elektrisk komprimatorbil til affaldsindsamling. Udover at mindske CO2-udledningen reducerer bilen mængden af fysiske løft, da affaldet håndteres hydraulisk.

Endvidere er der mindre risiko for direkte fysisk kontakt med affaldet og dermed en minimering af smitterisiko og for at komme i kontakt med farligt affald som kanyler og skarpe genstande," skriver kommunen i pressemeddelelsen.