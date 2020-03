De ældre er sårbare over for coronavirussen, og derfor indstiller Ældre Sagen i Rudersdal alle aktiviteter frem til 1. juni. Arkivfoto

Ældre Sagen i Rudersdal aflyser ALT

Den eskalerende corona-situation har fået Ældre Sagen til at indstille samtlige aktiviteter - heriblandt det planlagte årsmøde denne mandag - frem til 1. juni

Rudersdal Avis - 12. marts 2020

Vores ældre medborgere er blandt dem, som skal være ekstra varsomme overfor coronavirussen, og derfor har Ældre Sagen også besluttet at indstille samtlige aktiviteter frem til 1. juni.

"Vores landsbestyrelse har besluttet, at vi som organisation har et særligt ansvar over for de ældre. Dermed er det besluttet, at alle vores aktiviteter skal stoppes øjeblikkeligt og frem til 1. juni. Og det er altså samtlige aktiviteter, også de faste med dem, som mødes for at spille kort eller gå til engelsk og fransk. Alt bliver aflyst frem til 1. juni," siger Gerner Nielsen, formand for Ældre Sagen i Rudersdal.

Lokalafdelingen skulle ellers have afholdt et længe planlagt årsmøde denne mandag eftermiddag 16. marts på Havarthigården, men som så mange andre har den sidste uges begivenheder gjort, at det simpelthen ikke er forsvarligt at afholde mødet.

Det er gået meget stærkt Men udviklingen er gået meget stærkt, siger Gerner Nielsen:

"Indtil denne uge har corona-virussen ikke fyldt noget særligt. Man har taget lidt let på det: Det skulle nok gå. Men da antallet af smittede pludselig eksploderede fra 90 op til 270 og siden 400, så begynder folk alligevel til at tænke på det. Vi havde en annonce i Rudersdal Avis i går, og der spurgte jeg hovedkontoret om vi skulle sætte den i. Og der var meldingen, at det skulle vi bare gøre, for vi skulle nok gennemføre årsmødet som planlagt. I går kom der så en melding om, at alt er stoppet," fortæller Gerner Nielsen og fortsætter:

"Det er jo smadderærgerligt, for vi har jo brugt en masse energi på at planlægge blandt andet vores årsmøde på mandag, hvor vi havde fået Bjarne Hastrup (Adm. Direktør i Ældre Sagen, red.) og Jens Ive til at diskutere ældrepleje. Men der er jo en risiko, når vi taler om ældre mennesker, som måske har luftvejsproblemer og nedsat immunforsvar, og vi kan jo ikke risikere, at der er nogen, som bliver smittet til et arrangement," siger formanden for Ældre Sagen i Rudersdal.