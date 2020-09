Vindere af Rudersdal Idrætsråds og Rudersdal Avis ? Idrætsinitiativpris 2019/20 ? Peter Adolph og Jannik Hansson fra Furesø Golfklub ? sammen med Idrætsrådets formand Lars Engelberth

Årets idrætspriser gik til Furesø Golfklub og håndbold-Brian

Peter Adolph og Jannik Hansson fra Furesø Golfklub har leveret årets idrætsinitiativ. Årets Idrætsleder blev Brian Steffensen fra Holte IF Håndbold

Rudersdal Avis - 14. september 2020 Af Mikkel Svinth Rødgaard

For nylig kunne Rudersdal Idrætsråd endelig afholde sit repræsentantskabsmøde og overrække de prestigefyldte årlige priser til de gode idrætskræfter i kommunen.

Initiativprisen 2019 på 5000 kroner gik til Furesø Golfklub og specifikt Peter Adolph og Jannik Hansson for deres initiativ Snepokalen, som er golfklubbens årlige vinterturnering.

De øvrige nominerede var Ingerliss Schultz fra Bakkehuset i Vedbæk, som har taget initiativ til et foldboldhold for kvinder over 60 år, og Jessica Panke Wagner og Karen Bonnesen fra Holte Volley.

Alle nominerede modtog en buket blomster og en glasskål lavet af Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg.

Idrætslederprisen Rudersdal Idrætslederpris 2019 gik i år til Brian Steffensen fra Holte IF Håndbold, der modtog 2500 kroner og ligeledes et glasfad fra Rudersdalkunstneren Anne Wedell-Wedellsborg.

Lars Engelberth motiverede valget og læste ansøgningen op - og nævnte at Rudersdal Idrætsråd ikke havde været i tvivl om, at Brian var den helt rette til at modtage prisen. Blandt andet fordi:

"Man får aldrig nej, når man spørger Brian om hjælp. Hvis han har mulighed for det, vil han gerne hjælpe til, og der er ingen opgave, der er for lille til Brian. Brian ånder og lever for sin sport og har været en helt uundværlig person i Holte IF's klubarbejde i de sidste 15 år og de sidste 8 år i Rudersdal Håndbold. Brian er en rigtig ildsjæl for sin sport. De personer, der desværre er for få af," som der stod i motivationen.

Denne fine beskrivelse kunne bestyrelsen i Rudersdal Idrætsråd ikke stå for, og de tilsluttede sig til fulde de fornemme ord.