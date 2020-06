Åbent hus i Birkerød Bicycle Club

Der har været flere motionscyklister på vejene under coronaen, når nu fitnesscentrene var lukket ned, og derfor håber Birkerød Bicycle Club, at det har givet flere af de nye pedalatleter lyst at cykle i deres klubtøj. Birkerød Bicycle Club markerer derfor genåbningen af det sportslige Danmark med et åbent hus i lørdag 27 juni, hvor alle er velkomne.

Eneste forudsætning er at man er vant til at cykle, har en racercykel og en cykelhjelm. Er man ikke medlem, så duk blot op på dagen på Hestkøb Vænge 4, Birkerød.

Her starter nemlig et introforløb for nye medlemmer. hvor man bliver fortrolig med at køre i en gruppe og opnå grundlæggende forståelse for almindelige rutiner på landevejen, herunder at ligge på hjul, tegngivning og foretage kaffestop.