Af de 1.165 borgere fra Rudersdal Kommune, der er testet for corona, er 97 testet positive, ifølge Statens Serum Institut. Arkivfoto

97 er testet positive for corona i Ruderdal

Det svarer til 172 tilfælde per 100.000 indbyggere. Kigger man på nabokommunerne, har Lyngby-Taarbæk Kommune 194 tilfælde per 100.000 indbyggere. Furesø har 139, Hørsholm 204 og i Allerød er der 78, der er testet positiv per 100.000 indbyggere ifølge Statens Serum Institut.