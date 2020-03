33 grafikere udstiller 110 værker

Lørdag eftermiddag 7. marts klokken 14-16 er der fernisering, hvor alle er meget velkomne. Her vil være et musikalsk indslag med andalusisk sigøjnermusik og dans; energi rytmer og romantik med trioen 'Arte Flamenco'.

Billederne er blandt andet skabt ved at ridse og ætse i kobberplade eller ved at snitte i krydsfiner eller gulvlinoleum, så der, via kun én eller flere trykplader, kan opstå mange farver i billedet, præcis som blandt andre Asger Jorn, Picasso og Edvard Munch gjorde det.