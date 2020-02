18-årig fra Birkerød udsat for røveriforsøg

En 18-årig mand fra Birkerød blev søndag aften klokken 19.07 udsat for et røveriforsøg, da han stod af toget på Jægersborg Station. Her blev han passet op af tre maskerede mænd, som truede ham med knive. Den 18-årige skubbede til den ene gerningsmand, som tabte sin kniv og derefter stak af sammen med de to medgerningsmænd. Flere patruljer kom til stedet og kørte efterfølgende rundt i området, dog uden at finde gerningsmændene. Det oplyser Nrodsjællands Politi