Politiet eftersøger to unge gerningsmænd med mellemøstligt udseende i forbindelse med et røveri på en 14-årig dreng i Birkerød tirsdag aften

14-årig rullet på åben gade i Birkerød

Polítiet eftersøger to gerningsmænd, som begik et røveri på Stationsvej i Birkerød over for biblioteket.

Røverne passede en 14-årig dreng op og truede drengen med en kniv for at få ham til at udlevere sine effekter uden modstand - ellers ville han blive stukket.