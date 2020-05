132 smittede med corona

Sammenligner man det med sidste uges 116 tilfælde, betyder det, at der den seneste uge har været 16 nye tilfælde.

Hidtil er 2.409 Rudersdal-borgere blevet testet. Det betyder, at 5,4 procent af de testede er blevet testet positiv.

Den seneste uge er 574 borgere blevet testet for corona. Det vil sige, at 2,7 procent af de borgere, der er testet den seneste uge, er testet positiv for corona.