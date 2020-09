ZBC går nye veje med efteruddannelse

ZBC kunne fredag indvie sit nye efteruddannelsescenter, der har hovedsæde i Roskilde, men også vil have aktiviteter i Ringsted og Slagelse. Men frem for kun at have et traditionelt center, hvor alle møder ind det samme sted, tilbyder ZBC nu også mere fleksible forløb, hvor kursisterne kan tage deres kursus helt eller delvist online eller som åbent kursus, hvor undervisere står klar til at lære de ansatte om lige netop det, de interesserer sig for.