ZBC-elever laver virtual reality-spil til sosu'er

Elever fra ZBC Roskilde, der læser til datateknikere, har sammen med sosu-elever fra Sosu EUX »opfundet« et undervisningsspil. Det kreative virtuelle læringsspil skal klæde sosu-eleverne bedre på til f.eks. at finde ud af, hvordan man flytter en borger på den rigtige måde, eller hvordan man taler med en pårørende på den gode måde?

Spillerne, der er sosu-elever, får et par VR-briller på snuden, så de selv får oplevelsen af at være i hjemmet hos en borger, og så gælder det for sosu-eleverne om at løse opgaven. Gennem VR-brillerne får eleverne tre forskellige scenarier til, hvordan opgaven kan løses, og så gælder det om at vælge den rigtige.