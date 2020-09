Se billedserie Kæresteparret Lone og Mogens Pedersen fra Næstved foreviger et øjeblik, inden de tager ud på det første løb i det år, der skulle have været et stort cykelår, men i stedet blev et coronaår. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

»Yes, der er et cykelløb«

Roskilde - 13. september 2020 kl. 13:48 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været rigeligt med cykler på landevejene under coronaen, hvor netop cykelsporten har været noget nær den ideelle motionform i en tid uden nærkontakt. De egentlige cykelløb har været sat på stand by af pandemien, men søndag fik 200 motionscyklister numre bag på cykeltrøjerne, da Stjerneløbet blev afviklet med start og mål på Stændertorvet i Roskilde.

Det lignede dog ikke sig selv. De normalt 800 deltagere var reduceret til 200, og på grund af forsamlingsforbuddet blev halvdelen af dem først blev sendt ud på de 68 kilometer, efter de første var kommet i mål.

- Det er det muliges kunst. Det er et andet event, og der bliver ikke samlet så mange penge ind, det siger sig selv, siger Bo Wacker, konsulent for landevejscykling i DGI Midt- og Vestsjælland, som arrangerer Stjerneløbet sammen med Roskilde Kommune.

50 kroner af deltagerprisen går til fem velgørende organisationer, der selv har et cykelhold såsom Team Rynkeby, der kører for Børnecancerfonden.

Jaa, et løb De særlige forhold kan ikke spolere deltagernes glæde ved endelig at køre noget, der ligner et cykelløb igen.

- Vi har bare tænkt »yes, der er et cykelløb, vi kan deltage i i år«, siger Lone Pedersen, der er kommet fra Næstved med kæresten Mogens for at køre årets første løb.

Sådan havde hun ikke lige forestillet sig, det skulle være, da hun i slutningen af sidste sæson købte en ny racercykel, som nu får sin løbsdebut.

- Jeg tænkte, at nu skal denne her sæson have et ordentligt spark - men så blev alt bare aflyst, siger Lone Pedersen.

Vandt over sofaen Hun er lidt loren ved den stride blæst, men det skal ikke holde parret tilbage. Det var noget andet, hvis det bare havde været endnu en træningstur.

Team Glade Børns pølsevogn blev i sommer brugt, da holdet kørte rundt i Danmark i stedet for til en udenlandsk destination. På turen blev den brugt til coronaforsvarlig madservering, men til Stjerneløbet var den udlånt som løbskontor. Foto: Thomas Olsen

- Vi var nok ikke kommet af sted, hvis ikke der havde været løb. Så havde det bare været Tour de France-dag hjemme på sofaen, siger Mogens Pedersen.

Stjerneløbet har de sidste par år været for motionister og helt uden et eliteløb. Det betyder, at der ikke bliver taget tid, og vejene er ikke spærret, så alle skal sørge for at indrette sig efter trafikken og hele tiden holde sig bag løbsbilen - når starten er gået, er der ingen strikse lovkrav for, hvor tæt rytterne må køre i et samlet felt.