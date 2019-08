Se billedserie Der var godt med lir til årets Roskilde Airshow. Her er det Hans Schäffer fra Kirke Saaby med sin originale jeep fra 1942, Gladys. Han er med i foreningen WW2yanks.dk. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Yanks satte rammen om facinerende bombefly Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Yanks satte rammen om facinerende bombefly

Roskilde - 21. august 2019 kl. 06:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmark er i den grad foreningernes land, og i weekenden var især én forening genstand for stor opmærksomhed ved årets airshow i Roskilde Lufthavn. Foreningens navn er WW2 Yanks og består af en gruppe mennesker, som har viet deres liv til at stille op og ligne amerikanske soldater fra Anden Verdenskrig.

Med det legendariske, sidste flyvende B17-fly, Sally B, som baggrundstæppe blev medlemmerne foreviget på et hav af billeder, og de fik lov til at dele deres mange historier.

Tag fx Hans Schäffer fra Kirke Saaby. Han var iført originalt pilottøj fra krigens tid, og med sig havde han også sin Ford Jeep fra 1942, som i den grad signalerede Yankees.

- Det er bare fantastisk at få lov at give folk en oplevelse. Det er kort og godt det, som det handler om for mig, forklarede Hans Schäffer.

Og Hans og Gladys, som jeepen er døbt, har allerede en spændende historie sammen, selv om den først begyndte i 2015.

- Jeg havde været med i foreningen i et par år. Så sagde jeg til en god ven, Christian: »Christian, jeg bliver nødt til at have en jeep.« Der gik et par dage, så ringede Christian. Han havde set, at der var en til salg på den norske pendant til Den Blå Avis. Den ringede jeg på om tirsdagen. Jeg var ærlig og sagde, at jeg ikke havde nogen penge, så jeg skulle lige skaffe lidt kontanter, griner Hans Schäffer.

Allerede om søndagen var han i Norge for at se jeepen. Siden den dag har han og Gladys været et par.

I sommer var de to i Normandiet for at fejre 75-året for D-dag, og her var det næsten ikke til at komme hjem fra.

- Vi kørte 100 kilometer om dagen, op og ned langs kysten, hvor vi fik talt med så mange forskellige mennesker, som bare syntes, det var helt fantastisk, at vi var der, fortæller han.