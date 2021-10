Lagertha er et startup-program for kvindelige iværksættere og holder torsdag den 21. oktober et arrangement på RUC sammen med Open Entrepreneurship Lab. Billedet er fra en workshop, der blev holdt på DTU for nylig. Foto: Lagertha

Workshop skal inspirere flere kvinder til at blive iværksættere

Roskilde - 20. oktober 2021 kl. 11:51 Af Josefine Glerup Jacobsen og Amalie Jensen Kontakt redaktionen

Torsdag den 21. oktober mellem kl. 13 og 16.30 holder Lagertha og Open Entrepreneurship Lab et workshop-event på RUC for kvindelige iværksættere.

Open Entrepreneurship Lab holder til på RUC og er et mødested for alle, hvor studerende og eksterne iværksættere samarbejder med forskere om at udvikle startup-virksomheder.

- Det er et sted, hvor vi hjælper studerende, der har interesse for iværksætteri. Vi faciliterer studerendes kontakt med relevante mennesker og virksomheder. Men vi hjælper også den anden vej, så startup-virksomheder kan få kontakt til og hente viden og inspiration fra studerende, fortæller Araceli Bjarklev, som er leder af Open Entrepreneurship Lab.

Lagertha er et startup-program for netop kvindelige iværksættere og dem, der ønsker at blive iværksættere.

- Til eventet vil der blive afholdt en række workshops, hvor der arbejdes med elementer fra Lagerthas eget program, siger stifter af Lagertha, Kate Maria Vinther.

Lagertha har tre formål. De vil hæve antallet af kvindelige startups, og dermed også forbinde kvinder til brancher, der typisk er domineret af mænd, eksempelvis i transport-, skibs-, og bilindustrien.

Disse brancher står over for store bæredygtighedsmæssige udfordringer, og derfor vil Lagertha accelerere den grønne transformation og nå bæredygtighedsmålet. Det kan kun opnås ved at få flere kvinder ind i de mandsdominerede brancher.

- Det kvindelige køn kan noget andet end det maskuline, siger Kate Maria Vinther.

Ifølge Araceli Bjarklev er Open Entrepreneurship Lab en oplagt indsats for lige netop RUC.

- Vi står foran en kæmpe omstilling i forhold til den problematik, vi har, med klima og verdens problemer. Mange af de jobs, der skal skabes, for at skabe denne her udvikling, skal skabes på ny, og på RUC uddanner de folk til at skabe originale løsninger på problemer, siger Araceli Bjarklev.

Kate Maria Vinther understreger dog, at eventet ikke kun er for studerende på RUC, men også for beboere i området og andre akademikere.